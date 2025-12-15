La CNMV suspenderá la cotización de Catalana Occidente a partir del martes por la tarde

La OPA de Inocsa fue aceptada por el 35,79% del capital de la aseguradora, equivalente al 94,27% de las acciones a las que se dirigió la oferta.

La suspensión se mantendrá hasta la exclusión definitiva de las acciones de Catalana Occidente de la negociación.

La medida se toma tras la petición de Inocsa para permitir la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa.

La CNMV suspenderá la cotización de las acciones de Grupo Catalana Occidente a partir del martes por la tarde.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado la suspensión cautelar de la negociación de las acciones de Grupo Catalana Occidente y de otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta a cierre de mercado de este martes.

El regulador toma esta medida tras la solicitud de suspensión efectuada por Inocsa para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa.

"Esta suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la citada sociedad", ha explicado la CNMV en un comunicado.

Cabe recordar que la oferta pública de adquisición presentada por Inocsa sobre el 100% del capital social de Grupo Catalana Occidente, excluyendo las acciones inmovilizadas que representan el 62,03% del capital, fue aceptada por 42.950.434 acciones, equivalentes al 35,79% del capital de la entidad aseguradora.

Esta cifra supone el 94,27% de las acciones a las que se dirigió efectivamente la oferta.

La propuesta fue aceptada en dos modalidades: 38.010.278 acciones han acudido en efectivo y 4.940.156 acciones lo han hecho en la modalidad de canje.​

Inocsa prevé destinar 250 millones de euros al pago de la primera cuota de amortización de principal de la financiación suscrita para la ejecución de la oferta y otros 285 millones a una amortización anticipada del principal de la citada financiación.