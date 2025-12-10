SpaceX busca salir a bolsa en 2026 para recaudar más de 25.000 millones de dólares

Las claves nuevo Generado con IA SpaceX planea salir a bolsa en 2026 para recaudar más de 25.000 millones de dólares y buscar una valoración superior al billón de dólares. La compañía ya ha iniciado conversaciones con bancos y prevé que la oferta pública inicial se produzca entre junio y julio de 2026. SpaceX tiene previsto destinar los fondos obtenidos al desarrollo de centros de datos espaciales y la adquisición de chips necesarios para su funcionamiento. Se espera que los ingresos de la compañía alcancen los 15.000 millones de dólares en 2025 y hasta 24.000 millones en 2026, impulsados principalmente por Starlink.

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, planea realizar una oferta pública inicial (OPI) el próximo año, con el objetivo de recaudar más de 25.000 millones de dólares y alcanzar una valoración superior al billón de dólares, según informa Reuters.

De acuerdo con la fuente, SpaceX ya ha iniciado conversaciones con bancos sobre la salida a bolsa, que podría producirse alrededor de junio o julio de 2026.

En 2020, Musk había declarado que SpaceX planeaba sacar a bolsa Starlink varios años después, una vez que el crecimiento de sus ingresos fuera "estable y predecible".

Hasta la fecha, la saudí Aramco sigue siendo la única OPI que ha alcanzado una valoración de 1 billón de dólares o más; debutó en diciembre de 2019 con una capitalización bursátil estimada de 1,7 billones de dólares.

Según Bloomberg News, que informó previamente sobre el desarrollo, SpaceX prevé utilizar los fondos obtenidos de la salida a bolsa para desarrollar centros de datos espaciales, incluyendo la adquisición de los chips necesarios para operarlos, una idea en la que Musk mostró interés durante un reciente evento con Baron Capital.

La agencia también informó que la compañía espera obtener unos 15.000 millones de dólares en ingresos en 2025, aumentando a entre 22.000 y 24.000 millones en 2026, principalmente gracias a Starlink.

La semana pasada, diversos medios informaron que el fabricante de cohetes había iniciado una venta secundaria de acciones que valoraría la empresa en 800.000 millones de dólares, situándola en competencia directa con OpenAI por el título de la compañía privada más valiosa. Sin embargo, Musk desmintió estos informes el sábado, calificándolos de inexactos.