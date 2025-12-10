Bruselas ve problemas de competencia en la entrada de la naviera MSC en la terminal Best del puerto de Barcelona

Las navieras afectadas tendrían pocas alternativas, ya que la otra terminal de larga distancia del puerto es operada por Maersk.

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación exhaustiva de fase 2 contra el proyecto de adquisición de la terminal Best del puerto de Barcelona, que actualmente es propiedad de Hutchison Ports, por parte de la compañía Terminal Investments Limited Holding (TIL), que está participada mayoritariamente por el grupo naviero MSC.

Bruselas cree que la operación podría reducir significativamente la competencia en el mercado de servicios de terminal de contenedores del puerto de Barcelona, abriendo la puerta a incrementos de precios y a un deterioro en la calidad del servicio para las navieras rivales de MSC.

La operación fue notificada a la Comisión el 5 de noviembre de 2025. Bruselas dispone ahora de 90 días laborables, hasta el 30 de abril de 2026, para tomar una decisión. La apertura de una investigación en profundidad no prejuzga su resultado.

La Barcelona Europe South Terminal en Barcelona, España (Best) es la principal puerta de entrada para el tráfico marítimo de larga distancia hacia y desde Barcelona y su zona de influencia.

Por su parte, TIL invierte, desarrolla y gestiona terminales de contenedores en todo el mundo y está controlada conjuntamente por MSC y el fondo de inversión BlackRock.

MSC, con sede en Suiza, presta servicios de transporte marítimo de línea regular de contenedores y servicios auxiliares a nivel mundial. MSC también está activa en los sectores de cruceros oceánicos y de ferris de pasajeros.

Tras su investigación preliminar, Bruselas ha concluido que la entidad resultante podría excluir a navieras competidoras proporcionando un trato preferente a MSC en el uso de los servicios de la terminal Best.

"Dicho trato discriminatorio podría adoptar la forma de precios más altos, acceso tardío al atraque y disponibilidad limitada de grúas y espacio de almacenamiento para los competidores de MSC", asegura la Comisión en un comunicado.

Esta exclusión parcial "podría ser una estrategia rentable para la entidad fusionada". Además, las navieras excluidas "parecen tener pocas posibilidades de cambiar a la otra terminal de contenedores de larga distancia del puerto de Barcelona, la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), operada por la naviera danesa Maersk.