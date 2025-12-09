La portuguesa Bondalti aguanta la opa sobre Ercros para poner las bases de un gran grupo químico a nivel europeo

La oferta de Bondalti incluye una prima del 36% sobre el precio medio de Ercros en el último mes y exige alcanzar el 75% del capital, aunque un grupo con el 27% ya ha mostrado su rechazo.

La opa cuenta con el visto bueno condicionado de Competencia y Economía, y está pendiente de la aprobación final de la CNMV.

La operación busca sentar las bases para crear un gran grupo químico europeo, con posibilidades de nuevas compras en el continente.

Bondalti mantiene su oferta de 3,505 euros por acción para hacerse con el control de Ercros, a pesar de las pérdidas y la debilidad del sector químico europeo.

El grupo químico portugués Bondalti mantiene su apuesta por hacerse con el control de Ercros al precio ofertado de 3,505 euros en la opa, pese a los malos resultados que ha cosechado la compañía este año ante la atonía del sector químico en toda Europa.

Fuentes cercanas a la compañía lusa aseguran que se trata de una operación a largo plazo con las vistas puestas en formar un consorcio europeo fuerte. Dada la crisis que sufre el sector, en el mercado no se descarta incluso que sigan comprando más empresas químicas en Europa.

Una vez que la opa cuenta con el visto bueno (condicionado) de Competencia y el beneplácito de Economía, sólo falta que la CNMV publique el folleto y se pueda iniciar el plazo de aceptación. Desde el sector se descarta que el proceso se inicie antes de enero.

La recta final de la operación ha animado al valor en bolsa esta semana, pese a la publicación de más de 41 millones de pérdidas hasta septiembre (cinco veces más que un año antes). El precio ofertado está casi un 6% por encima del último cierre, a 3,31 euros.

Pero si se mira con la perspectiva del precio medio del último mes, la prima se eleva por encima del 36%. Y si la estimación se hace desde la cotización que Ercros tenía cuando se lanzó la oferta, hace 17 meses, la mejora roza el 40%.

La compañía química portuguesa ha negociado con los grandes bancos españoles una financiación de 300 millones de euros para asegurar el pago de la operación, a sabiendas de que la valoración actual de la española atendiendo a sus datos fundamentales está muy por debajo de ese nivel.

Otros 30 millones que serán necesarios para garantizar el pago del 100% del valor de Ercros planteado en la opa se habrían logrado mediante el apoyo del grupo portugués que sostiene Bondalti, José de Mello. Es uno de los mayores consorcios del país con grandes inversiones en infraestructuras, química y hospitales.

Por su parte, Ercros mantiene una plantilla de más de 1.330 personas en diez centros de producción en España.

La caída de la demanda de productos químicos básicos en Europa y lacompetencia de productos chinos que inunda el mercado (filiales de empresas alemanas muchos de ellos) recortaron un 4,5% los ingresos a septiembre.

La previsión que se maneja en el mercado es que la compañía catalana acabe este ejercicio con unas pérdidas del orden de los 50 millones de euros.

Los analistas admiten que esa deteriorada situación financiera, sin visos de mejorar en dos o tres años, hace más atractiva la oferta de los portugueses y sus planes a medio plazo.

Complementarias

Desde Bondalti siempre se ha visto una gran complementariedad con Ercros. Ambas empresas integradas no llegarán todavía al tamaño de los gigantes europeos de la química, pero podrán competir con garantías en algunos de sus segmentos de mercado.

Esa confianza, y la idea de seguir avanzando en formar un grupo mayor en el entorno europeo, son la base de que se mantengan firmes en su opa a pesar de la mala situación de Ercros.

Fuentes del sector aseguran, además, que se trata de un negocio cíclico, que mejorará si las autoridades europeas ponen freno a la llegada de productos básicos de China y defienden la producción europea.

Aun así, la oferta lanzada por Bondalti está condicionada a conseguir un 75% de las acciones de Ercros. Se trata de un porcentaje elevado si tenemos en cuenta que, desde el inicio de la oferta, un grupo de socios con el 27% del capital mostró su rechazo a la operación.

Una vez que la CNMV acepte y publique el folleto de la operación, será clave conocer la opinión que emita el consejo de Ercros al respecto.

Todo apunta a que el proceso de decisión de los accionistas, que han visto sus títulos muy por debajo de la oferta de Bondalti en el último año, se dilucidará en cuanto se inicie el curso económico de 2026.