Grupo Santalucía planea que el 70% de sus inversiones sigan criterios ASG en 2028

El Grupo Santalucía prevé que, desde ahora hasta 2028, el 70% de su inversión sea en productos que sigan criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), según ha informado a través de un comunicado.

Se trata de un objetivo incluido en su II Plan de Sostenibilidad para el período 2025-2028, que contiene cerca de 100 iniciativas para promover, entre otras cuestiones, la economía circular o la igualdad de género en los puestos de dirección.

Además, la hoja de ruta también prevé que para el final del trienio el porcentaje de proveedores con homologación ASG se haya incrementado del 50% actual al 65%.

Para lograrlo, el plan cuenta con 10 indicadores clave (desde la huella de carbono, empleados o sociedad hasta productos sostenibles), y está dividido en tres grandes pilares: desarrollo sostenible, gobierno y normativa, y transparencia.

El primer pilar, de desarrollo sostenible, abarca los principales aspectos de la sostenibilidad, como la reducción de la huella de carbono, ecoeficiencia energética, economía circular o la disminución del consumo de agua, el impacto positivo en empleados, sociedad, proveedores y clientes y la inversión en productos con criterios ASG.

El segundo pilar, de gobierno y normativa, busca fortalecer la estructura organizativa, adaptarse a las exigencias actuales, anticiparse a los retos en sostenibilidad y a la regulación de aplicación en las diferentes compañías del grupo, la gestión de riesgos, la tecnología y el cumplimiento normativo.

Y, finalmente, el tercer pilar, de transparencia, aborda aspectos que van desde la cultura corporativa hasta la comunicación externa en materia de sostenibilidad.

Finanzas sostenibles

La aseguradora recuerda que su anterior plan, para el periodo 2021-2024 alcanzó el 110% del objetivo global marcado. En concreto, en el ámbito de finanzas sostenibles, se superó el propósito del 60% de inversiones con criterios ASG.

También se incrementó el rating medio ASG de la cartera calificable y se lanzaron 10 productos sostenibles a nivel de grupo.

Cabe recordar que Santalucía AM también prepara para 2026 activos privados, un fondo de metales preciosos y una gestión de carteras renovada, tal y como publicó el otro día este periódico.