Titan OS capta 50 millones para escalar el sistema operativo que usan las smart TV de Philips, Sony o JVC
En una ronda de financiación serie A liderada por Highland Europe.
Más información: Netflix lanza una oferta en efectivo para quedarse con Warner Bros y toma ventaja frente a Paramount y Comcast
Las claves
nuevo
Generado con IA
Titan OS, sistema operativo español para smart TV, ha recaudado 50 millones de euros en una ronda de financiación liderada por Highland Europe.
La empresa, fundada en 2023 en Barcelona, ya ha licenciado su tecnología a fabricantes como Philips, Sony, Vestel y JVC, superando los 18 millones de usuarios activos.
El sistema unifica contenido, tecnología y publicidad, facilitando recomendaciones personalizadas y mejorando la experiencia de usuario en televisores inteligentes.
Titan OS cuenta con más de 200 empleados y presencia internacional, con oficinas en Barcelona, Ámsterdam y Taipéi.
Titan Operating System (Titan OS), la compañía tecnológica, de entretenimiento y publicidad con sede en Barcelona, ha levantado 50 millones de euros en una ronda de financiación serie A liderada por Highland Europe, con la participación de Mangrove Capital Partners y otros inversores.
Fundada en 2023 por el emprendedor Jacinto Roca -anteriormente fundador de Wuaki.tv, adquirida por Rakuten- junto a sus cofundadores Timothy Edwards, Miquel Barba y Tobias Pfalzgraff, Titan OS nació con la misión de mejorar la forma en que los usuarios descubren contenido y cómo las marcas acceden a sus audiencias en smart TV.
La compañía destinará esta nueva financiación a seguir evolucionando el producto, desarrollando experiencias de usuario avanzadas tanto para el consumidor final como para marcas.
En poco más de dos años, Titan OS ha multiplicado sus ingresos por diez, ha superado los 18 millones de usuarios activos y ha licenciado su tecnología a grandes fabricantes globales de televisores como Philips, Sony, Vestel o JVC.
Su plataforma "integra de forma fluida contenido, tecnología y publicidad de diversos proveedores, permitiendo a fabricantes, propietarios de contenido y anunciantes ofrecer una experiencia de TV unificada, rentable y centrada en el usuario", según la compañía.
Estudios recientes revelan que los usuarios pierden 110 horas al año navegando entre servicios de streaming para encontrar qué ver. Titan OS reduce esta fricción con un enfoque content-first que ofrece recomendaciones personalizadas basadas en hábitos de visionado. Para los anunciantes, se prevé que la inversión publicitaria en smart TV supere los 38.000 millones de dólares (unos 32.725 millones de euros) en 2027.
Titan OS, el principal sistema operativo independiente de smart TV nacido en Europa, cuenta actualmente con más de 200 empleados, con sede en Barcelona y oficinas en Ámsterdam (Países Bajos) y Taipéi (Taiwán).