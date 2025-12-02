Sanitas y Santalucía renuevan su acuerdo para distribuir seguros de salud y decesos hasta 2035

Las claves nuevo Generado con IA Sanitas y Santalucía han renovado su acuerdo de distribución de seguros de salud y decesos hasta 2035. La colaboración entre ambas compañías comenzó en 2015 y actualmente atiende a 150.000 clientes. Santalucía comercializará seguros de salud de Sanitas, mientras que Sanitas continuará distribuyendo seguros de decesos de Santalucía. Sanitas aportará a la alianza su red de 56.000 especialistas, más de 4.200 centros médicos, cinco hospitales y 218 clínicas dentales.

Sanitas y Santalucía han firmado la renovación de su acuerdo de distribución de seguros de salud y de decesos por diez años más, hasta 2035, según han informado en un comunicado conjunto.

Ambas compañías iniciaron su colaboración para distribuir seguros en 2015 y la alianza cuenta, en la actualidad, con 150.000 clientes.

Gracias a la renovación de este acuerdo, en formato de contrato de coaseguro, las dos compañías amplían su llegada a nuevos clientes en ambos ramos.

En concreto, explican que Santalucía comercializará a través de su red los seguros de salud de Sanitas. Y por su parte, la red comercial de Sanitas continuará comercializando los seguros de decesos de Santalucía.

Las compañías señalan también que Santalucía aportará a la red de Sanitas una nueva propuesta de valor, evolucionando su actual oferta de productos de decesos.

Por su parte, la compañía especializada en servicios de salud pondrá a disposición de la aseguradora sus recursos compuestos por 56.000 especialistas y 4.240 centros médicos concertados, además de una provisión propia formada por cinco hospitales (cuatro en Madrid y uno en Barcelona), 29 centros médicos multiespecialidad y 11 centros de rehabilitación avanzada. Cuenta, además, con una red de 218 clínicas dentales.