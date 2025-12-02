Cimic (ACS) vende el 50% de su negocio de transporte en Australia por 282 millones

Las claves nuevo Generado con IA Cimic, filial de ACS, vende el 50% de su negocio de transporte en Australia al grupo japonés Sojitz por 282 millones de euros. La operación valora el 100% de UGL Transport en 451 millones de euros y crea una propiedad conjunta al 50% entre Cimic y Sojitz. La alianza busca acelerar la expansión de UGL Transport hacia nuevos mercados y tecnologías, especialmente en Asia-Pacífico. ACS, a través de su filial Turner en EE.UU., participará en un proyecto de 960 millones de euros para combatir inundaciones en Nueva York con un modelo de construcción progresivo.

Cimic, la filial australiana de ACS, ha vendido al grupo japonés Sojitz el 50% del negocio de transporte en manos de su subsidiaria UGL, lo que le permitirá a Cimic obtener unos ingresos en efectivo de unos 500 millones de dólares australianos (282 millones de euros).

La transacción valora el 100% de UGL Transport en 800 millones de dólares australianos (451 millones de euros) y generará una estructura de propiedad conjunta al 50% cada participación de Cimic y Sojitz, según ha anunciado la filial de ACS en un comunicado.

"Esta alianza reconoce la solidez de la plataforma y su potencial futuro. Junto con Sojitz, aceleraremos la expansión de UGL Transport hacia nuevos mercados y tecnologías, incluyendo el crecimiento en Asia-Pacífico en colaboración con Leighton Asia (otro filial de Cimic), mientras seguimos apoyando las redes de transporte de Australia", ha señalado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.

Contrato en Estados Unidos

Las capacidades de UGL Transport, que prevé ingresar este año 1.100 millones de dólares (621 millones de euros), abarcan la fabricación y mantenimiento de trenes, gestión de redes, operaciones de transporte y sistemas avanzados de señalización y comunicaciones.

Por otra parte, una filial estadounidense de ACS, Turner, ha entrado en un proyecto de lucha contra las inundaciones en Nueva York valorado en 1.700 millones de dólares (960 millones de euros), junto con la empresa local.

Se trata del primer proyecto en Nueva York que adopta el modelo de diseño y construcción progresivo, lo que garantiza una mayor eficiencia en costes para este proyecto plurianual, una carga de trabajo constante y más oportunidades para las empresas locales.

Las obras reducirán el riesgo de inundaciones mediante un sistema integrado de gestión costera, que se extenderá desde First Place, a lo largo del Esplanade, hasta Greenwich Street, al mismo tiempo que incrementará la vegetación con un 85% de especies nativas y optimizará hábitats acuáticos.