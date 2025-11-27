Endesa veta la entrada de Mónica Espinosa como vocal independiente al consejo de administración de Indra

Indra iniciará un nuevo proceso de selección para cubrir la vacante de consejera independiente y recuperar la representación de independientes y mujeres en el consejo.

La renuncia de Espinosa afecta a la composición del consejo de Indra, reduciendo el porcentaje de consejeros independientes al 46,66% y la presencia femenina al 33,33%.

Mónica Espinosa ha renunciado a su incorporación como vocal independiente al consejo de administración de Indra tras el veto de Endesa, que alegó conflicto de intereses por ser Indra proveedora de la eléctrica.

La candidata a consejera independiente de Indra Mónica Helena Espinosa ha renunciado a entrar en el órgano de mayor decisión de la empresa después de que Endesa se lo impidiera, según ha trasladado por carta, en una información que ha remitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la misiva, la que iba a ser vocal independiente en el consejo de Indra ha comunicado que será imposible aceptar el puesto de consejera en la próxima junta de accionistas extraordinaria que se celebrará el 28 de noviembre.

"Endesa ha rechazado mi solicitud de incorporación al Consejo de Indra dado que esta es proveedor de Endesa, dato que yo desconocía", ha explicado Espinosa, que ha aclarado que la empresa eléctrica le respondió este mismo miércoles "a pesar de haber enviado la solicitud cuando se inició el proceso" y tener la "obligación" de haber contestado "en cinco días".

Mónica Espinosa Caldas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es consejera independiente y vocal de la Comisión de Auditoría, Riesgos y Sostenibilidad de Seguros Santalucía, miembro del Consejo Asesor de 'FOQUM' y de McKinsey Alumni. Antes de ello fue consejera ejecutiva de Enel Energía, Enel Servici Elettrico y Sodea, así como consejera independiente de Auqanex y Amper.

"Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Endesa, ostentando cargos directivos en estrategia, negocio y gestión tanto en Iberia como en Latinoamérica. Tiene experiencia en el ámbito de la consultoría estratégica, en compañías como McKinsey y Accenture", detalló entonces Indra.

Con todo, Indra ha señalado posteriormente que "como consecuencia de esta circunstancia sobrevenida", la composición del Consejo, en caso de resultar aprobadas las restantes propuestas, "quedará integrada por quince miembros, reduciéndose el porcentaje de consejeros independientes a un 46,66% y la presencia de mujeres a un 33,33%".

Esta composición, según Indra, "difiere de la propuesta" del Consejo de Administración a la junta extraordinaria y, por ello, tras la celebración de la misma, pondrá en marcha las "actuaciones necesarias" para iniciar el proceso de selección de una nueva consejera independiente, "que será liderado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con el asesoramiento de una consultora especializada".

"Finalizado dicho proceso, se someterán a una nueva Junta General de accionistas las propuestas correspondientes para recuperar la representación de consejeros independientes y mujeres propuesta", ha añadido.

Indra someterá al escrutinio de sus accionistas la autorización de la compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros en una junta extraordinaria, una cita en la que también estaba previsto la entrada en el máximo órgano de decisión de la empresa a dos nuevas vocales, en concreto, Mónica Helena Espinosa y María Aránzazu Díaz-Lladó.