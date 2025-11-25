Consumo multa con más de tres millones a Codere, Betfair y a otros 30 operadores de juego 'online' por infracciones graves

Imagen de un local de apuestas de Codere en Madrid. Europa Press

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con más de tres millones de euros a 26 operadores de juego online, entre los que figuran Betfair, 888 y Codere, por infracciones graves de la normativa vigente.

En concreto, el Departamento capitaneado por Pablo Bustinduy ha publicado una nueva tanda de sanciones por infracciones graves y muy graves a 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online en España, con multas que superan en total los 33 millones de euros.

De esas 32 infracciones -que dicta la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)-, seis han sido muy graves y están dirigidas a operadores extranjeros de juego online que funcionan sin licencia en España. Estas sanciones catalogadas como muy graves suponen una multa de cinco millones por operador, así como el bloqueo total de sus páginas.

Las otras 26, que son de carácter grave, se imponen a operadores que aunque sí tienen la licencia en orden, incurren en algún tipo de infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego.

888 Online, Betfair, Codere...

Entre los operadores multados por infracciones graves se encuentran, entre otras, 888 Online, que tendrá que pagar 250.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación, y por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados.

También Beatya Online, que ha sido multada con 300.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación.

Por su parte, a Betfair se le ha impuesto una multa de 100.000 euros por no cumplir sus obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores que marca la ley.

También Electraworks Ceuta pagará 512.000 euros por tres infracciones diferentes tipificadas en el artículo 40 de la ley: permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido, utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados y por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y los sistemas de comunicación.

Es por este último motivo por el que también se sanciona a Codere, con una multa de 17.500 euros.

Así las cosas, las multas varían en función de la infracción cometida, siendo tres millones y medio de euros en total por 26 sanciones.

Seis portales bloqueados

Los seis operadores que quedarán bloqueados como consecuencia de infracciones muy graves son XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge.

Además, se les impone una multa de cinco millones de euros a cada uno (30 millones de euros en total).

En lo que va de año, y teniendo en cuenta esta última tanda de multas, Consumo ha impuesto 58 sanciones graves y muy graves, por un total de casi 111 millones de euros.

La última modificación de la Ley de Regulación del Juego estableció que las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa se publicarán en la página web de la DGOJ.

Desde entonces, en julio de 2021, se han dado a conocer 212 sanciones, con multas de un total de 496 millones de euros.