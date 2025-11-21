‘Aprender a emprender’ con Huakai, la startup que hizo de viajar con desconocidos un fenómeno social

‘Aprender a emprender’ con Huakai, la start-up que hizo de viajar con desconocidos en un fenómeno social Javier Carbajal

En este episodio analizamos junto a Huakai y un experto de Banco Santander cómo una comunidad sólida y una buena estrategia digital pueden impulsar el crecimiento de una empresa.

Fundada en 2021, Huakai ha pasado en apenas tres años de ser una empresa emergente a convertirse en una de las marcas de viajes más populares entre los jóvenes españoles. Su fórmula combina una singular propuesta experiencial —viajar con desconocidos— con una estrategia digital impecable, centrada en la creación de una fuerte comunidad en redes sociales.

El pódcast ‘Aprender a emprender’ explora, de la mano de Banco Santander, los pasos necesarios para construir y escalar un negocio. En este episodio nos sumergimos en el dinámico mundo de las startups con un crecimiento explosivo, aquellas que saben conectar con su audiencia y escalar a gran velocidad.

En él participan Rafael Mira Navas, director de Startups y Financiación Alternativa de Banco Santander y Fernando Cerro, cofundador de Huakai, una empresa que ha experimentado un crecimiento meteórico organizando viajes en grupo.

Crecer conectando con la comunidad

Huakai nació con una idea sencilla: organizar viajes en grupo para jóvenes que quieren vivir experiencias compartidas. En apenas unos meses, la startup demostró un potencial enorme gracias a una comunidad muy activa en redes sociales, que se convirtió en su mejor aliado.

Esta ha sido una de las grandes claves del éxito de la empresa: “para nosotros el viaje es el 50%, el otro 50% es la parte social. Buscamos dinámicas para que la gente se conozca, se una y se formen familias durante el viaje”, asegura Fernando Cerro.

Fernando Cerro, cofundador de Huakai. Javier Carbajal

Por otro lado, desde el punto de vista de las entidades financieras, explica Rafael Mira Navas: “Hay que entender muy bien al equipo que va a dirigir el proyecto y entender bien qué les hace diferentes”.

En el caso de Huakai, además, el apoyo de Banco Santander ha sido clave para su reciente expansión a Italia. “Estamos súper agradecidos a Banco Santander porque entendemos que al final financiar una startup supone un riesgo y encontrar un banco que entienda tu modelo de negocio es algo a agradecer”, comenta Cerro.

Escalar sin perder la esencia

La internacionalización de Huakai ha implicado también grandes desafíos operativos, desde la gestión de la logística de los viajes, hasta la legislación en un nuevo país y el mantenimiento de una atención al cliente personalizada.

Rafael Mira Navas, director de Startups y Financiación Alternativa de Banco Santander. Javier Carbajal

“Tener un socio que te ayude a entrar y que te facilite ciertas cosas se agradece un montón, porque ya tienes demasiado con centrarte en tu negocio, hacerlo crecer y entrar en un país nuevo que ya es complicado”, añade el cofundador de Huakai.

Sin embargo, la empresa continúa creciendo sin perder su esencia: el social travelling. Este concepto “busca que en el diseño de los itinerarios se introduzcan ciertas dinámicas que ayuden a socializar durante el viaje, una fórmula que empieza por romper el hielo para que la gente empiece a interactuar”, aclara Cerro.

Con historias como la de Huakai, el pódcast ‘Aprender a emprender’ muestra cómo el talento y el acompañamiento financiero pueden convertir una idea en un fenómeno empresarial, y además, da comienzo a una serie que, a través de entrevistas con expertos y empresarios, explorará los pasos clave para crear y hacer escalar una pyme en España.