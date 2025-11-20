Iberia Cards pretende llegar a 400.000 clientes en 2028 con sus tres nuevas tarjetas para los viajeros premium

Las nuevas tarjetas ofrecen beneficios exclusivos como descuentos en vuelos, acumulación extra de Avios, acceso a salas VIP, fast track en aeropuertos y servicios concierge, con un retorno anual valorado entre 3 y 4 veces el coste de la tarjeta.

Cada tarjeta está diseñada para un perfil distinto: Aire para jóvenes que buscan flexibilidad, Icon+ para viajeros que desean más ventajas y Zenit, solo por invitación, para los más frecuentes y sus familias.

Iberia Cards lanza tres nuevas tarjetas de la mano de Visa (Aire, Icon+ y Zenit) para atraer a viajeros premium y duplicar su base de clientes hasta los 400.000 en 2028.

Ofensiva de Iberia Cards por los viajeros premium. En la actualidad, la compañía cuenta con 200.000 clientes y una cuota cercana al 10% en compras con tarjeta de crédito en el sector viajes.

La firma ha lanzado tres nuevas tarjetas de la mano de Visa para transformar la experiencia de viajar y, con ellas, pretende duplicar su volumen de clientes en tres años. Esto es, llegar a los 400.000 clientes para 2028.

Así lo ha avanzado Francisco Javier Cobo, CEO de Iberia Cards, en la presentación de estas tarjetas.

La entidad financiera de Iberia ha presentado sus tres nuevas tarjetas -Aire, Icon+ y Zenit-, diseñadas para adaptarse a los distintos perfiles y formas de viajar.

Visa Iberia Aire está pensada para viajeros jóvenes que buscan calidad y flexibilidad. Esta tarjeta combina descuentos y ventajas en Iberia -incluyendo la posibilidad de conseguir hasta dos vuelos de ida y vuelta en dos años con un "uso normal" de la tarjeta- con beneficios en experiencias y servicios asociados a Iberia Club, así como descuentos en gasolina, alquiler de coches, seguros de viaje y tarjetas telefónicas e-SIM.

De su lado, Visa Iberia Icon+ está diseñada para quienes quieren sacar más provecho a cada viaje y necesitan una tarjeta versátil. Incluye todos los beneficios de Visa Iberia Aire y añade el acceso al nivel Iberia Club Plata, acumulación extra de Avios en compras del día a día, y acceso a fast track en aeropuertos. Adicionalmente, se convierte en la única tarjeta de crédito que ofrece acceso a salas VIP de Iberia.

Por su parte, Visa Iberia Zenit está disponible únicamente por invitación. Es la opción premium para viajeros frecuentes y sus familiares, convirtiéndose en la única tarjeta del mercado con acceso al nivel Iberia Club Oro. La tarjeta ofrece, adicionalmente, acumulación extra de Avios, seguros premium, acceso a servicio concierge y ventajas exclusivas tanto en Iberia como en partners de Iberia Club y el sector viaje.

Cobo ha destacado el retorno que obtienen los clientes de Iberia Cards al utilizar este tipo de tarjetas. Por ejemplo, "si Icon cuesta 10 euros al mes o 120 euros al año, los beneficios que obtiene el cliente con ella se valoran entre 3 y 4 veces el coste de la tarjeta". Es decir, en unos 360 a 480 euros anuales.

Según Eduardo Prieto, director general de Visa en España, "el turismo es una de las principales palancas de crecimiento para la economía española y seguirá creando valor si evoluciona hacia modelos centrados en el cliente". "Visa e Iberia Cards compartimos esta visión común y trabajamos juntos para facilitar pagos seguros, sin fricciones y prácticamente invisibles", ha aseverado.