Generali España culmina la fusión con la antigua Liberty Seguros

Generali España ha informado del cierre con éxito del proceso de fusión legal con la antigua Liberty Seguros, tras completar todas las tareas preparatorias, recibir las autorizaciones regulatorias pertinentes y la inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil.

Con este hito, finaliza un proceso iniciado en enero de 2024 con la adquisición por 2.300 millones de la operación europea de Liberty Seguros por parte de Generali España.

Esta ha sido la mayor operación para el grupo asegurador en la última década y ya ha tenido un "impacto positivo" en el resultado y en la posición de la compañía en el mercado español.

En 2024, el beneficio neto conjunto de Generali España y Generali SAU (antigua Liberty Seguros) creció un 4%, alcanzando los 165,6 millones de euros y el resultado operativo conjunto se incrementó un 44,6%, hasta alcanzar los 398 millones de euros.

Además, la aseguradora resalta que la evolución en el primer semestre de 2025 ha sido favorable, tanto en el resultado operativo como en el resultado neto ajustado, gracias a la contribución de todos los segmentos de negocio.

Gracias a esta nueva dimensión, la empresa se sitúa en la sexta posición del ranking asegurador en España, con un volumen de primas de 3.376 millones de euros a cierre de 2024 (+6,3%) en el mercado español, una red de distribución multicanal y con cerca de 4 millones de clientes.

Igualmente, la compañía cuenta con una red profesional cercana a 10.000 mediadores distribuidos en todo el territorio en España y un equipo de cerca de 2.000 empleados, con presencia en todos los ramos del negocio asegurador. Generali España cuenta también con acuerdos de bancaseguros y dos marcas directas, Génesis y Regal.