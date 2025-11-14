Los accionistas de Duro Felguera aprueban el plan de reestructuración con el fin de avanzar "hacia la recuperación"

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera ha aprobado este viernes el plan de reestructuración de la compañía, con el que se busca esquivar el concurso de acreedores y la liquidación de la sociedad.

"Lo peor ha quedado atrás", ha asegurado el vicepresidente de la empresa, Jaime Isita, a los accionistas, los cuales han respaldado el citado Plan en un 99,999% en la votación celebrada en la sede gijonesa de la compañía, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (Asturias), con un quórum "suficiente" de un 56,2711% del capital social.

Isita, que previamente a la votación ha excusado la ausencia del presidente de la compañía Eduardo Espinosa, por "motivos de salud", ha destacado que se celebra esta reunión después de aprobar en el Consejo de Administración un Plan de Reestructuración "sólido y viable", para el que ahora pedía el respaldo de la Junta de Accionistas.

Ha rememorado, por una parte, las dificultades a las que se enfrentaron al hacerse cargo de la empresa en el año 2024, con proyectos "enquistados" desde hace ya muchos años. Se ha referido, en este caso, a "los denominados legacies y algunos con otras fallas ocultas y pérdidas recurrentes".

Todo ello, según él, generaba una "constante destrucción de caja", sin retorno alguno para nuestra sociedad. Entre estos proyectos "deficitarios" ha resaltado el de Djelfa, en Argelia, y el de Rumanía, para los que no se ha obtenido respuesta favorable.

Eso sí, ha dejado claro a los accionistas que la sociedad tomará las acciones legales correspondientes para la defensa de sus derechos en ambos casos.

En ese contexto, y pese a las aportaciones millonarias recibidas, entre ellas los 90 millones de euros de Mota Engil México y Grupo Prodi, no fue posible en 2024 "enderezar la nave".

"Grandes sacrificios"

Ha reconocido, por otra parte, que este plan de reestructuración impone "grandes sacrificios" a todos los afectados. En el caso de los accionistas mayoritarios, ha incidido en que en dos años han visto la pérdida de su inversión de 90 millones de euros, si bien los minoritarios también han pagado, a su juicio, "un costo importante", porque serán diluidos en la nueva Duro Felguera. De igual forma, ha aludido a los acreedores.

Dicho esto, ha destacado que este Plan permitirá a Duro Felguera afrontar el futuro sobre bases financieras y comerciales "sólidas y con una estructura dimensionada a su realidad".

Ha apuntado, entre otras cosas, que los negocios no rentables serán cerrados en beneficio de las áreas en las que Duro Felguera es eficiente, particularmente en EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción) y Monfresa.

Del mismo modo, ha señalado que se llevarán a cabo desinversiones en activos estratégicos, además de eliminar la carga financiera en los litigios que amenazaban, a su modo de ver, la existencia de la firma.

Por todo ello, ha visto "indispensable" la aprobación de este Plan por la Junta, de cara a asegurar la viabilidad del negocio. En este sentido, ha destacado tres puntos, uno de ellos el constituir una sociedad anónima totalmente participada por Duro Felguera, en la cual se va a transmitir el negocio operativo y las acciones de las filiales.

En segundo lugar, ha apuntado que se procederá a la integración de Energy Storage y Calderería Pesada para aprovechar sinergias y hacer más eficientes los procesos.

En tercer lugar, ha indicado que se prevé una operación acorde con una reducción y un aumento de capital simultáneo, para compensar las pérdidas y sanear el balance, así como capitalizar los diez millones de euros de financiamiento "fresco" para la continuidad del negocio.

Ha trasladado a los accionistas, también, que este Plan asegurará una nueva etapa para Duro Felguera, que mantendrá "su sede, sus centros de decisión y su talento en Asturias para el beneficio de esta tierra".

"Desde aquí, la empresa resurgirá y volverá a competir en el mundo", ha resaltado Isita, quien ha mandado un mensaje claro al mercado: "Duro Felguera avanza hacia la recuperación".

Como prueba de ello, ha remarcado que la empresa seguirá contando con el apoyo del Grupo Prodi, del que ha destacado que se ha comprometido a aportar otros diez millones de euros para mantener a Duro Felguera hasta la homologación judicial del Plan de Reestructuración.

Especialmente ha resaltado que esta aportación de fondos es realizada "sin ninguna garantía de cobro y sin ninguna protección jurídica alguna, como señal de confianza y de compromiso de nuestra parte".

A mayores, ha señalado que Grupo Prodi va a generar negocio a Duro Felguera, tanto en forma de proyectos como mediante la prestación de avales, por un importe de 15 millones de euros.

Ligado a ello, ha recordado que, durante la fase de preconcurso, las posibilidades de contratación para Duro Felguera desaparecieron, ya que ningún cliente estaba dispuesto a tener a la firma como contraparte. De ahí que haya considerado "tan valioso y significativo" el apoyo de Prodi.

Ha apuntado, asimismo, que el Plan está listo para su aprobación, pero ha pedido a los accionistas dos cosas, "tiempo y paciencia" para terminar de sanear las finanzas de la empresa, para recuperar y consolidar la confianza de los colaboradores, clientes y proveedores y también para que las medidas adoptadas "rindan fruto".

"Su voto es muy relevante porque refuerza la legitimidad de lo acordado y envía al mercado una señal clara de unidad y de certeza", ha transmitido a los accionistas para pedir su voto.