Siemens separará su filial de salud de la matriz e invertirá 1.000 millones en IA tras un 2025 con resultados récord

Siemens separará su filial de salud de la matriz, invertirá 1.000 millones de euros en inteligencia artificial (IA) durante los próximos tres años, duplicará los ingresos de su negocio digital para 2030 y nombrará un nuevo CEO en Siemens Financial Services.

Así lo ha anunciado el conglomerado alemán al presentar en Múnich (Alemania) su nueva hoja de ruta estratégica, en el marco del programa ONE Tech Company, coincidiendo con la publicación de los resultados récord de su ejercicio fiscal 2025.

Como parte de su estrategia de simplificación y especialización, Siemens ha decidido desconsolidar Siemens Healthineers, actualmente controlada en un 67%, mediante la transferencia del 30% de sus acciones a los accionistas de Siemens AG a través de una escisión directa.

Esta operación, sujeta aún a aprobaciones regulatorias y de las juntas de accionistas, permitirá a Siemens centrarse en una cartera tecnológica más sinérgica y especializada, mientras libera valor a largo plazo para sus inversores. Los accionistas de Siemens recibirán acciones directas de Healthineers como parte del proceso.

En paralelo, Siemens ha confirmado una inversión de 1.000 millones de euros en tres años para escalar la inteligencia artificial en toda su organización y acelerar la integración de capacidades digitales avanzadas. La empresa mantiene la ambición de duplicar los ingresos de su negocio digital para 2030, consolidando su posición como referente mundial en automatización industrial, software y analítica inteligente.

"Siemens hoy es más fuerte que nunca, con un año fiscal récord en 2025. Nuestra estrategia funciona. Crecemos combinando el mundo real y el digital", dijo Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG.

El grupo germano está elevando su ambición de crecimiento de ingresos a medio plazo a un rango de 6% a 9%, excluyendo Siemens Healthineers. Se espera que su EPS pre PPA crezca en el alto rango de un dígito, impulsado por el aumento de la rentabilidad en sus negocios en los próximos años.

Al mismo tiempo, la empresa sigue estando comprometida a mantener su alto nivel de ambición en todos los demás objetivos del Grupo.

Siemens también reafirma su compromiso con una política de dividendos progresiva, incluso después de la desconsolidación prevista de Siemens Healthineers.

Para mantener la trayectoria del dividendo, la empresa permitirá temporalmente, si es necesario, una mayor relación de pago. Las recompras de acciones seguirán siendo un pilar fundamental para el retorno al accionista.

Cambios en la cúpula financiera

La compañía también ha anunciado una renovación en su estructura directiva. A partir del 1 de enero de 2026, Kevin Zander, actual CEO de la unidad de negocio Commercial Finance de Siemens Financial Services (SFS), asumirá el cargo de CEO de SFS, sucediendo a Veronika Bienert.

Esta última, a su vez, sucederá al Prof. Dr. Ralf P. Thomas como CFO de Siemens AG durante el ejercicio 2026.

Resultados récord

El ejercicio fiscal 2025 ha sido el mejor de la historia de Siemens. El beneficio neto aumentó un 16%, hasta los 10.400 millones de euros, frente a los 9.000 millones del año anterior, marcando así su tercer récord consecutivo.

La compañía propondrá un dividendo de 5,35 euros por acción, frente a los 5,20 euros del año fiscal 2024, reafirmando su política de dividendos progresivos. Para el ejercicio 2026, Siemens prevé un crecimiento de ingresos comparable del 6 % al 8 % y unas ganancias por acción antes de la contabilidad de asignación del precio de compra (EPS pre PPA) de entre 10,40 y 11,00 euros.