Telefónica convoca a los sindicatos este lunes para avanzarles un plan de reestructuración

Telefónica ha convocado para la próxima semana a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico de la compañía y sus detalles. Entre ellos, su impacto en la plantilla y la previsible reestructuración de la misma.

Existe la posibilidad de que en la reunión, que tendrá lugar el próximo lunes, 17 de noviembre, la empresa comunique a los sindicatos su intención de implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) para alrededor de 6.000 trabajadores (según las estimaciones con las que se especula), si bien las fuentes consultadas han subrayado que la agenda del encuentro no está cerrada.

En este contexto, cabe recordar que el nuevo plan estratégico de la compañía contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028) y que en esas cifras se incluyen partidas ligadas a personal.

"En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son opex (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (...) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores", apuntó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo.

En ese sentido, la posible comunicación del ERE a los sindicatos el próximo lunes encajaría para que el acuerdo sobre el mismo se produjese antes de que acabe el ejercicio fiscal actual.

De hecho, los sindicatos contaban con la posible comunicación del ERE tras la celebración de las elecciones sindicales que tendrán lugar este miércoles, 12 de noviembre, en Telefónica Soluciones.

En este contexto, cabe recordar que a mediados del pasado octubre Telefónica y los sindicatos cerraron el primer marco social de la compañía, un pacto que servirá para unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador.

El pacto alcanzado tiene como objetivo situar a las personas en el centro del proceso de transformación que afronta Telefónica y garantizar la igualdad, la cohesión, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional en un contexto de "profundos cambios tecnológicos y organizativos".