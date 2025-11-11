Un ex BBVA y hermano de la presidenta de la FEB regentará el asador Alto del León en la sierra de Madrid

Se reabrirá la planta superior del local para eventos como bodas y reuniones, manteniendo la esencia histórica del negocio.

El nuevo equipo planea modernizar el asador con reformas, digitalización de reservas, incorporación de inteligencia artificial y contratación de personal con experiencia en restauración de alto nivel.

La sociedad Midia Asesores SL, de la que Aguilar es la cara visible, ha asumido la gestión del restaurante tras una cesión por parte del empresario José Fernández.

Javier Aguilar, ex directivo de BBVA y hermano de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, será el nuevo regente del emblemático Asador Alto del León en la Sierra de Guadarrama.

Uno de los asadores más icónicos de la sierra de Madrid tiene nuevo regente. El empresario y restaurador José Fernández ha cedido el Asador Alto del León, en la vertiente de Guadarrama, a la sociedad Midia Asesores SL, compuesta por varios inversores, pero cuya cara visible es Javier Aguilar.

Aguilar trabajó durante más de 21 años en BBVA como director de Centro de Banca Comercial. Luego fue gerente general de Alquiler Protegido, consejero delegado de Inquilino Seguro y socio de Doxa Madrid.

De hecho, esta última asesoría inmobiliaria, de donde Aguilar ya se desligó como socio, es quien ha intermediado la operación del mítico restaurante.

Asimismo, y según ha podido constatar EL ESPAÑOL-Invertia, el nuevo regente del Alto del León es el hermano de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, que ostenta el cargo desde 2023.

Construido en 1970, el asador cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de parcela y un aforo para 280 comensales en planta baja y barra, y otras 450 personas en primera planta para eventos.

El espacio en sí tiene una superficie construida de 1.885 metros cuadrados y dispone de un aparcamiento para 150 plazas de garaje. Su última reforma integral data de 2004.

En los primeros anuncios de venta en las plataformas, en el verano de 2024, el dueño pedía cerca de 9,5 millones de euros por el Alto del León, cifra que en anuncios posteriores fue rebajada a los 7,2 millones. Los términos finales de la operación, que ha acabado siendo una cesión, no han trascendido.

Terraza exterior del asador Alto del León.

Javier Aguilar y otros socios que le acompañan en Midia Asesores SL se han hecho con los mandos del asador Alto del León. Ni José Fernández ni su familia forman parte de esta sociedad.

De su lado, Fernández continúa controlando y regentando el resto del grupo empresarial familiar, donde se incluyen más negocios de restauración (como el Asador de Cobeña) o propiedades inmobiliarias.

Alto del León 2.0

La cesión del Alto del León para Aguilar persigue ser una "inversión a largo plazo" y su intención es "seguir con la misma esencia" que en su anterior etapa, en palabras del propio Aguilar.

El padre y el abuelo de Aguilar montaron y dirigieron diferentes restaurantes, pescaderías y servicios de comida en colegios en Madrid capital o Boadilla del Monte, por lo que el mundo de la restauración no le es ajeno a este exejecutivo de las finanzas. "Con ocho años ya ayudaba en casa con el restaurante familiar", recuerda. El paso dado con el Alto del León es "como volver a mis orígenes".

Terraza interior con vistas a la Sierra de Guadarrama desde el Alto del León. LoopNet España.

"Estamos agradecidos de continuar con el legado de José Fernández. Queremos aprovechar el trabajo encomiable que ha hecho todos estos años para profesionalizar y modernizar el Alto del León", avanza el nuevo administrador del asador madrileño.

Como avanza Aguilar, se ha contratado a un cocinero que viene de un restaurante con estrella Michelin y en sala a otro profesional del sector "con mucha experiencia". Asimismo, se contratarán más camareros; se informatizarán las reservas por Internet, el asistente telefónico y el comandero; se introducirá la inteligencia artificial en los procesos; se reformará el local, y se renovarán las mesas, los manteles y la cubertería.

Además, confirma el nuevo gerente, va a reabrirse la planta superior para organizar bodas, comuniones, bautizos y reuniones de empresas. Todo bajo una premisa: "No perder la esencia histórica del negocio".