El Estadio de La Cartuja emite nuevas acciones en busca de 5M€ con los que ponerse a punto para el Mundial 2030

La Cartuja será una de las sedes españolas del Mundial 2030 y, tras haber ampliado su aforo a más de 70.000 personas, prevé una segunda fase de remodelación en 2027 para adaptarse a las exigencias de la FIFA.

Estas obras de mejora serán compatibles con la estancia del Betis, que utilizará el estadio durante al menos tres temporadas mientras se construye su nuevo campo.

La operación, acordada en Junta General Extraordinaria, incluye también la reducción de capital mediante la amortización de más de 30.000 acciones en autocartera, ajustando así el capital social de la compañía.

El Estadio de La Cartuja emitirá 126.903 nuevas acciones para captar 5 millones de euros, destinados a obras de mejora interna como baños, bares y ascensores, de cara al Mundial 2030.

La Cartuja prosigue con los trabajos para ponerse a punto para ser una de las sedes españolas para el Mundial de 2030 y también con los métodos para financiarlos. Tras varias inyecciones y amortizaciones, el último paso lo da esta misma semana, con la emisión de nuevas acciones con las que buscan captar 5 millones de euros.

La operación ha sido acordada en Junta General Extraordinaria de accionistas e implica la emisión y puesta en circulación de 126.903 nuevas acciones nominativas, de clase y serie única, a un precio de 39,4 euros por título.

Con ello se busca aumentar el capital social de la compañía en exactamente 4.999.978,20 euros, una cantidad que se destinará a obras de mejora en el interior del estadio, como baños, bares o ascensores, explican desde el entorno de la sociedad a EL ESPAÑOL-Invertia.

Los accionistas de La Cartuja podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones durante el próximo mes, según lo acordado en la Junta General Extraordinaria.

De forma simultánea ha decidido además reducir el capital social con la amortización de las más de 30.115 acciones que tiene en autocartera.

Así, reducirá su capital en 1,18 millones, en lo que se conoce en la jerga financiera como 'operación acordeón': la amortización por un lado y la ampliación de capital por otro, a la vez.

El resultado de ambos movimientos acabará por ajustar el capital social de la compañía, algo que suele hacerse para cancelar deudas y abrirse a una segunda vida o también para hacer más atractiva la operación.

Obras con el Betis de inquilino

Esta no es la primera vez que se recurre a una ampliación de capital para lograr que La Cartuja de el salto definitivo como anfitrión del Mundial. Recientemente se acometió otra por valor de 10 millones de euros para ampliar el aforo, que supera tras la remodelación las 70.000 personas.

Es, por tanto, el tercer estadio de España tras el nuevo Bernabéu y el Camp Nou. Además, la ampliación de esta semana podría no ser la última porque, señalan a este periódico, se estudiará si es necesario acudir de nuevo a este recurso para financiar los trabajos que sean necesarios ante el Mundial 2030.

Por ahora bastan con estos 5 millones, que sufragarán unas obras compatibles con la estancia del Betis en La Cartuja.

Allí los verdiblancos esperan permanecer dos temporadas mientras se levanta su nuevo estadio aunque, como ha avanzado este periódico, los contratiempos con la licitación llevan ya a asumir que serán al menos tres.

Despegue de La Cartuja

La Cartuja será una de las sedes españolas del Mundial 2030 junto Madrid (Santiago Bernabéu y Metropolitano), Barcelona (Camp Nou y RCDE Stadium), Zaragoza (La Romareda), San Sebastián (Anoeta), Málaga (La Rosaleda), Las Palmas (Estadio Gran Canaria), Bilbao (San Mamés) y La Coruña (Riazor).

La cita supondrá el brillo definitivo para este estadio, que estaba en decadencia antes del Covid, pero que a partir de 2021 volvió a brillar como sede de finales de la Copa del Rey celebradas desde entonces.

Además, ha albergado una final de la UEFA en 2023, y ya tiene la experiencia de la Eurocopa. En 2021 España jugó en su interior sus tres partidos de la fase de grupos. También albergó el encuentro de octavos de final entre Bélgica y Portugal.

Tras ampliar el aforo y estas remodelaciones de interior, está previsto que en 2027 se aborde una segunda fase de la remodelación para adaptarlo a las exigencias FIFA.

También se reordenarán las zonas aledañas para mejorar los accesos, uno de los asuntos que más críticas genera cada vez que organiza eventos.