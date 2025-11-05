Rechazada la querella del Grupo Baraka contra Isabel Pardo de Vera y Carlos Torres por la Operación Chamartín

Las claves nuevo Generado con IA El Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid ha rechazado la querella del Grupo Baraka y la Asociación de Reversionistas contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y otros por la Operación Chamartín. El juez considera que no existen indicios sólidos que justifiquen delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en contratación pública o cohecho en el caso. La Audiencia Nacional analizará la validez del contrato entre BBVA y Adif para la Operación Chamartín, tras admitir la demanda de nulidad presentada por la Asociación de Reversionistas. El 19 de diciembre de 2024 se firmó ante notario la venta de los terrenos de Adif y Renfe a Crea Madrid Nuevo Norte, cerrando un proceso que se prolongaba desde hace 30 años.

El juzgado de instrucción nº 46 de Madrid ha rechazado la querella presentada por la Asociación de Reversionistas No Abuso y el Grupo Baraka, de Trinitario Casanova, contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila y otros por la Operación Chamartín.

La querella se dirigía, además de contra Pardo de Vera y Torres Vila, contra el expresidente de Renfe, Isaías Taboa, y el ex de Nuevo Norte, Antonio Béjar.

En el auto fechado el pasado 21 de octubre al que ha tenido acceso EFE, el juez recuerda que la querella atribuía delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y cohecho.

Sin embargo, el juez no encuentra "indicios mínimamente sólidos y consolidados" que encajen en los delitos defendidos por la querella, y no ve "debidamente justificada la perpetración" de ningún delito, razón por la cual inadmite la querella.

A comienzos de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya desestimó un recurso contencioso administrativo presentado por los antiguos propietarios de los terrenos.

Por otra parte, la Audiencia Nacional analizará la validez del contrato suscrito entre BBVA y Adif para ejecutar la operación Chamartín, una vez admitida la demanda de nulidad presentada por la Asociación de Reversionistas

Los Revisionistas, que representan a los antiguos propietarios de los terrenos, reclaman desde octubre de 1999 los derechos de reversión correspondientes a los terrenos que fueron en su día expropiados para la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, y que en 1993 fueron objeto de adjudicación al grupo liderado por Argentaria para su desarrollo urbanístico.

El 19 de diciembre de 2024 se produjo la firma ante notario del traspaso de los terrenos tras 30 años de idas y venidas para cerrar esta "brecha" en el norte de la ciudad.

Adif y Renfe firmaron la venta de sus terrenos a Crea Madrid Nuevo Norte, la sociedad constituida para este desarrollo por el BBVA, la socimi Merlin Properties y la constructora San José.