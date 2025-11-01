Bodegas Emilio Moro entra en el mercado de los vinos rosados mientras se vuelca en explorar los de baja graduación

La compañía, con sede en Ribera del Duero y el Bierzo, sigue innovando con inversiones estratégicas y nuevos productos para mantenerse relevante en el mercado vinícola.

Emilio Moro planea una renovación integral de su bodega con una inversión de 50 millones de euros, para potenciar el enoturismo y mejorar la experiencia de sus visitantes.

La bodega busca expandirse en el mercado de vinos de baja graduación, alineándose con tendencias de consumo que favorecen vinos más frescos y fáciles de beber.

Las Bodegas Emilio Moro han decidido adentrarse en nuevos caminos. Uno de ellos es el rosado, mercado en el que entran con una novedad que presentan durante estas semanas, casi considerados de gira.

Se trata de Elalba, oficialmente definido como un vino "concebido con un marcado perfil gastronómico y pensado para reivindicar el valor y la versatilidad" de esta categoría (los rosados) y también, según el presidente de la bodega, Javier Moro, como un "capricho".

Apenas hay producidas unas 5.000 botellas en esta segunda añada, pero la bodega ya se siente lo suficientemente fuerte como para presentar este vino en Sevilla. Es uno de los tres grandes mercados estratégicos de la marca y donde está presente desde hace veinte años a través del Grupo Viñafiel en restauración.

Es un sector en el que ya se calientan motores para la campaña de cenas navideñas. Es el gran periodo de esfuerzos –y recogida de resultados– para esta bodega que va ya por la cuarta generación y que en los últimos años ronda el umbral de los 40 millones de facturación.

Aprovechan estos días para presentar su rosado, más fresco y fácil de beber. "Creemos en las nuevas oportunidades y Elalba de Emilio Moro representa precisamente eso: una oportunidad para seguir innovando y trascender nuestras fronteras”, apunta Moro en un encuentro en la capital andaluza.

Pero además de penetrar en otro nicho, este movimiento da pie a la bodega para profundizar en una ambición en la que Moro asegura que están volcados: los vinos de menor graduación. "Hay que hacer vinos más fáciles de beber", afirma.

Nuevas tendencias

Es una tendencia de consumo imparable, señala Moro, teniendo en cuenta el auge visto en los últimos diez años con los blancos, frescos y fáciles, y que corroboran diferentes estudios.

Ha habido incluso un sorpasso'de los colores: la producción de tinto ha caído cinco puntos desde principios de siglo hasta representar ahora el 43% de la producción global, mientras que los blancos, liderados por el prosecco italiano, y con sorpresas en España como el godello, suponen ya el 49% de la producción de vino mundial.

Las Bodegas Emilio Moro, que trabajan en Ribera del Duero y el Bierzo, donde elaboran tres referencias con la variedad godello, Polvorete, El Zarzal y La Revelía, y un mencía, Bestizo, quieren explorar ese camino mientras avanzan con inversiones de envergadura para renovarse.

Enoturismo

La más relevante es sin duda la renovación integral de la bodega. El proyecto exige una inversión de unos 50 millones de euros y tardará unos tres años en completarse, indica su presidente, convencido de que supondrá un impulso definitivo.

Sobre todo para el enoturismo, otra pata de negocio en la que quieren profundizar tras haber conseguido unos 14.000 visitantes anuales. La idea es que esta reforma les permita ofrecer una experiencia mucho más completa.

Así pues, resume, los cambios se acumulan. "Estamos viviendo una situación muy especial como compañía, como familia. Nos encontramos inmersos en un momento de nuevas oportunidades, de crecimiento y de avances”, señala.