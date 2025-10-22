Duro Felguera vende su filial de montajes a Serveo y le traspasa 200 empleados para acelerar su recorte masivo de plantilla

Duro Felguera busca reducir su plantilla actual de más de 1.000 trabajadores a la mitad y sanear sus finanzas, frente a un posible concurso de acreedores.

La venta a Serveo incluye una aportación de 1,5 millones de euros en efectivo a Duro Felguera y forma parte de un ajuste estratégico que afecta a más de 570 puestos de trabajo.

Duro Felguera vende parte de su filial de Operaciones y Montajes a Serveo, transfiriendo casi 200 empleados como parte de su plan de reestructuración.

Duro Felguera acelera su plan de ajuste masivo de plantilla para garantizar la supervivencia de la compañía. La histórica compañía de ingeniería asturiana ha acordado la venta de parte de su filial de Operaciones y Montajes a Serveo (propiedad de la gestora española Portobello), en un movimiento estratégico incluido dentro de su plan de reestructuración.

Con esta operación, casi 200 empleados serán traspasados a la compañía compradora. La decisión ha sido comunicada esta misma semana a los trabajadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

El acuerdo supone la aportación a Duro Felguera de 1,5 millones de euros en efectivo -además de los importes pendientes por trabajos ya ejecutados- y forma parte de un ajuste estratégico más amplio que ya afecta a más de 570 puestos de trabajo, entre despidos, salidas pactadas y subrogaciones.

El objetivo de la asturiana es claro: reducir la actual plantilla de más de 1.000 trabajadores a la mitad y sanear las finanzas, tal y como recoge el plan de reestructuración presentado este martes por el grupo. Todo esto a falta de diez días para que finalizase el plazo para entrar en concurso de acreedores.

Los nuevos traspasos a Serveo se sumarán a los 150 trabajadores que ya salieron tras la cesión de la unidad de calderería pesada a Indra, también subrogados.

Esta operación, acordada en junio, incluyó la venta de la factoría de Gijón (una planta de 75.000 metros cuadrados) por 3,6 millones de euros y la integración de estos profesionales.

En paralelo, Duro Felguera mantiene activo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 180 empleados, del cual ya se ha ejecutado la mitad, y que tendrá vigencia hasta junio de 2026, según aclaran fuentes cercanas al proceso. Además, a estas salidas se suman al menos 53 despidos pendientes en otros países.

En cuanto al plan de desinversiones, Duro Felguera también ha informado que ha recibido una oferta por la venta de la sede social del grupo por un total de 13,6 millones de euros.

Además, ha acordado la venta de un porcentaje de participación en Felguera Tecnologías de la Información (FTI) por 245.000 euros en efectivo, junto con la condonación de una deuda de 1,8 millones. También se encuentra negociando la posible venta de DF Intelligent Systems.

Quitas de deuda del 100%

Cabe recordar que la compañía asturiana ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha medidas de reestructuración que garanticen su continuidad, tras intensas negociaciones iniciadas el pasado mes de diciembre, cuando presentó el preconcurso de acreedores.

El proceso ha conllevado varias conversaciones con sus principales acreedores, entre ellos el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). También, con las contrapartes del grupo que preside Eduardo Espinosa y sus filiales, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El plan de reestructuración de Duro Felguera frente a la deuda incorpora como medida principal la reducción del pasivo y de contingentes. Se hará mediante quitas a acreedores ordinarios, subordinados y litigiosos, que pueden alcanzar hasta el 100% de la deuda en determinadas clases.

Según el documento remitido a la CNMV, la financiación otorgada por el pool bancario liderado por Santander y Sabadell será completamente cancelada en la fecha de efectividad del plan, lo que implica que los cerca de 25 millones pendientes deberán ser asumidos como pérdida por parte de la banca sindicada.

El mismo tratamiento se aplicará a otros acreedores, incluidos los préstamos participativos del Principado de Asturias, canalizados a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), así como a los créditos intercompany y a los pasivos contingentes derivados de litigios, reclamaciones judiciales o procedimientos arbitrales.

Por su parte, los 120 millones de euros prestados por el fondo de rescate gestionado por la SEPI contarán ahora con una extensión de los vencimientos, fijando como nuevas fechas de amortización 2029 (20 millones), 2032 (30 millones) y 2035 (70 millones), es decir, más allá del calendario inicialmente acordado con Bruselas.

Dentro del plan, la mexicana Grupo Prodi, uno de los accionistas de control de Duro Felguera, también se ha comprometido a conceder una nueva financiación capitalizable a la asturiana con el objetivo de dotar a la compañía de liquidez y garantizar su continuidad y viabilidad en el corto y medio plazo.

Durante la reestructuración, que se extenderá hasta finales de 2025 o principios de 2026, Duro Felguera necesitará 30 millones de euros. De esa cantidad, 10 millones serán aportados por Grupo Prodi y los 20 millones restantes se obtendrán mediante venta de activos o negocios.

Una vez homologada la reestructuración, la compañía buscará 20 millones adicionales de financiación para impulsar la actividad comercial y nuevos proyectos estratégicos a partir de 2026.

Duro Felguera ha apuntado que mantiene la intención de presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón "no más tarde del 30 de octubre".