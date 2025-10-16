Cox prevé invertir 5.500M€ y multiplicar por 8 el valor de su acción para 2028 gracias al impulso de Iberdrola México

El 25% del pago a Iberdrola se realizará con equity, implicando la participación de socios aún no mencionados, mientras que el resto se financiará con deuda.

La compañía espera que su acción pase de 0,33 a 0,60 euros este año, con un objetivo de 2,64 euros por acción al final del plan estratégico en 2028.

La integración del negocio de Iberdrola en México permitirá a Cox triplicar su Ebitda este año y aumentar sus ingresos a 2.700 millones de euros.

Cox planea invertir 5.500 millones de euros hasta 2028, con un enfoque significativo en México, impulsando el valor de su acción ocho veces para ese año.

Cox acelerará formidablemente una vez integre el negocio comprado a Iberdrola en México y despliegue su nuevo plan de ruta hasta 2028. Tanto, como para invertir hasta 5.500 millones en los próximos dos años, y que el valor de su acción se multiplique para entonces por ocho.

La compañía ha celebrado este jueves su primer Capital Markets Day centrado en explicar en Londres dónde están, para dónde van y por qué era fundamental hacerse con la operativa mexicana de Iberdrola, un plan que empezaron a pergeñar un mes después de su salida a bolsa hace casi un año.

Era una oportunidad que se presenta una vez en la vida, han insistido ante analistas el presidente de la compañía, Enrique Riquelme, y su CEO, Nacho Moreno. Ya este mismo año verán los resultados de una operación que se espera se cierre a más tardar a principios de 2026.

Porque la estimación es que Cox triplique este año su Ebitda estimado, hasta una horquilla entre los 700 y los 710 millones, y que los ingresos se eleven de los 1.100 millones previstos originalmente hasta el entorno de los 2.700 millones.

La acción, uno de los caballos de batalla desde su salida al parqué, pasaría a final de este año de los 0,33 euros actuales a 0,60 euros. Todo esto, en fin, hasta que eche a andar el nuevo plan estratégico, presentado también este jueves.

5.500 millones de inversión

Ese nuevo plan contempla una inversión de 5.500 millones de euros, casi la mitad de los cuales se prevé desplegar en México.

En general el continente americano centrará buena parte de los esfuerzos del capex hasta 2028, seguido de Oriente Medio y África, donde esperan invertir unos 950 millones, y finalmente, España, con apenas 200 millones.

La idea para los próximos dos años, han insistido, es ser predecibles –"aburridos", incluso, en palabras del responsable financiero de la compañía, José Olivé, y basarse casi en exclusiva en contratos que generan ingresos recurrentes.

Y según sus expectativas, eso les llevará a lograr en 2028 ingresos por hasta 6.500 millones y un Ebitda de hasta 1.600 millones. Sin olvidarse nunca del parqué, porque aquí esperan otra explosión: que el valor de su acción se multiplique por ocho y llegue al final del plan estratégico a los 2,64 euros por acción.

"Nos sentimos totalmente infravalorados", ha insistido Moreno, que ha dedicado buena parte de la presentación a explicar por qué y cómo se va a acometer la integración del negocio en México de Iberdrola.

Dos socios, y posible un tercero

La operación, anunciada este verano, supondrá el pago a Iberdrola de cerca de 3.800 millones de euros. Cómo se pagará es la cuestión que más preguntas ha generado en Londres.

El 25% de esa cantidad se entregará con equity; el resto, en deuda. En cuanto al equity, el 60% será aportado por Cox y el 40% restante a través de uno o dos socios cuyo nombre aún no se ha citado, aunque el CEO de la compañía ha apuntado que hay posibilidad de que se sume un tercero.