Sapa facturó un 24% más y disparó un 168% su beneficio en 2024 impulsada por el auge de las inversiones en Defensa

Sapa espera continuar su crecimiento en 2025, apoyada por su alianza con General Dynamics para suministrar blindados al Ejército de Estados Unidos.

El crecimiento de Sapa se vio impulsado por el aumento de ventas en su grupo motopropulsor y en el negocio de transmisiones y Unidades de Potencia Auxiliar.

La empresa registró ingresos récord de 61,76 millones de euros, superando su anterior máximo de 59,6 millones en 2019.

Sapa Placencia incrementó sus ingresos en un 24,2% y su beneficio neto en un 168% en 2024 gracias al aumento de inversiones en defensa.

Sapa Placencia comenzó a recoger en 2024 los frutos del incremento de las inversiones en Defensa en España y a nivel global. La compañía vasca logró cerrar el pasado ejercicio con un aumento del 24,2% de sus ingresos y una fuerte subida del 168% de su beneficio neto.

Según las cuentas publicadas en el Registro Mercantil, Sapa Operaciones, que es la filial que engloba toda su actividad, registró en 2024 unos ingresos récord de 61,76 millones de euros, lo que supone un 24,39% más en comparación con los 49,65 millones de euros de 2023.

La compañía logra así superar el que hasta ahora era su récord histórico de ventas en un ejercicio fiscal, 59,6 millones de euros en 2019, y volver a cifras previas a la crisis provocada por la Covid-19.

Estos buenos datos también se han trasladado al resultado neto. Sapa obtuvo un beneficio neto de 1,87 millones de euros, lo que representa un fuerte incremento del 168,64% respecto a los algo más de 695.000 euros que ganó en 2023.

En esta línea, la empresa también incrementó su plantilla en el ejercicio 2024. En concreto, Sapa cerró el año con un total de 180 empleados, frente a los 168 que tenía al acabar 2023.

Facturación

Por países, España volvió a ser su principal mercado, ya que representó casi el 87% de sus ingresos de 2024 tras alcanzar los 53,59 millones de euros. No obstante, este porcentaje es inferior comparado con el 95,3% del ejercicio anterior.

Destaca, en concreto, el crecimiento de su negocio fuera de España y la Unión Europea (UE), que pasó de facturar sólo 92.970 euros en 2023 a superar los 6,7 millones de euros el pasado año.

Por áreas de negocio, las ventas de su grupo motopropulsor fueron de nuevo su principal fuente de ingresos, tras crecer un 18,9% hasta los 42,8 millones de euros. También destaca el buen comportamiento de su negocio de transmisiones y Unidades de Potencia Auxiliar (UPAs), que creció de los 572.742 euros de 2023 hasta los 8,85 millones de euros en 2024.

Unas cifras que la empresa espera volver a superar en 2025 y en años posteriores dado el auge de las inversiones en defensa. Un motor de este crecimiento puede ser la alianza que Sapa ha firmado recientemente con General Dynamics para suministrar a Estados Unidos nuevos blindados. Un contrato valorado en 5.000 millones de euros.

Balance

En su informe, Sapa detalla que en 2024 ha continuado con los proyectos de desarrollo y fabricación de prototipos de un motopropulsor híbrido para los vehículos de ruedas 8x8, así como en los relacionados con las transmisiones ACT 850 y ACT 1075.

De cara a 2025, la empresa vasca adelanta que va a continuar con el "plan de reducción o contención de los gastos" para que, en general, resulte "competitiva". Esto, junto con la disminución de su nivel de endeudamiento, le permitirá avanzar hacia la "consolidación patrimonial de la empresa".

Por otro lado, también reconoce que está analizando medidas que le permitan reducir su periodo de pago a proveedores y cumplir de esta manera con la legislación vigente.

En 2024 Sapa registró un periodo medio de 143 días, cifra que se encuentra muy por encima de los 60 días de máximo que establece la Ley 15/2010 para las empresas privadas.

Provisiones

Por otro lado, Sapa también informa de que el pasado ejercicio aplicó en sus cuentas provisiones por valor de unos 2,76 millones de euros en concepto de "penalizaciones por reclamaciones recibidas por clientes".

Aunque la compañía no detalla cuáles podrían ser, es de imaginar que estén relacionadas con las posibles sanciones que el Ministerio de Defensa puede imponer a Tess Defence, el consorcio del que forma parte junto a Indra, EM&E y Santa Bárbara Sistemas, por los retrasos en los 8x8.

Por otra parte, el grupo mantuvo en 2024 una provisión de casi 1,13 millones de euros a efectos de cobertura de probables riesgos derivados del negocio, el mismo importe que en 2023.