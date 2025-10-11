Insur centrará en Madrid su crecimiento en oficinas tras avanzar con proyectos en Valdebebas y Las Tablas

Insur busca diversificar su negocio, actualmente concentrado en Sevilla y Málaga, y ha remodelado su estructura para impulsar la promoción de oficinas y hoteles desde su sede en Madrid.

La inmobiliaria ha invertido 44 millones de euros en un edificio de oficinas en Las Tablas y 50 millones en un hotel en Valdebebas bajo la marca Clayton.

Insur planea centrar su crecimiento en la promoción de oficinas en Madrid hasta 2030, aprovechando el potencial del mercado y proyectos en expansión como Madrid Nuevo Norte.

Insur está decidida a que Madrid sea la clave para crecer en promoción de oficinas al menos hasta 2030. La inmobiliaria andaluza, que cotiza en el mercado continuo, se ha marcado como objetivo acelerar en el terciario, y cree que la expansión de la capital le ofrece mayores posibilidades.

Sobre todo viendo los crecimientos de proyectos como Madrid Nuevo Norte, y la liquidez de su mercado, remarca el presidente de Insur, Ricardo Pumar, en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Así las cosas, es rotundo: "en el futuro, cuando promovamos más edificios de oficinas, tanto para venderlo como para quedárnoslo y arrendar, nuestro sitio preferente es Madrid". Ese futuro se perfila hasta 2030, cuando concluirá el nuevo plan estratégico al que estos días terminan de dar forma en Sevilla.

Aunque hay cosas tan claras ya en esas nuevas líneas maestras que las adelanta sin problemas Pumar. "Queremos potenciar la promoción terciaria" compuesta por oficinas y hoteles, asegura. Ésta representa actualmente un tercio del volumen de negocio de la promoción, siendo el restante residencial.

Primero, para diversificar –"estamos muy concentrados en Sevilla y Málaga" en este segmento, argumenta– y después porque cree que ésta es una muy prometedora vía para que la compañía crezca a tenor de la experiencia registrada en sus últimos proyectos en la capital.

Las Tablas y Valdebebas

A saber: un edificio de oficinas ya levantado en Las Tablas con una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados que arrendarán y en el que han invertido 44 millones, y un hotel en Valdebebas que operará bajo la marca Clayton con categoría cuatro estrellas a partir de 2029.

Este último proyecto, en el que invertirán 50 millones de euros y para el que ya han firmado un arrendamiento durante 15 años con Dalata Hotel Group, confirma el potencial. "Los edificios terciarios que estamos desarrollando en terciario tienen de media un valor de 50 millones de euros", enfatiza.

Un fuerte golpe de efecto, por tanto, para las cuentas futuras si aceleran aquí, calculan. No obstante, dadas las características del mercado madrileño y que las necesidades turísticas se dan también en otras zonas, ven que en la capital el mayor jugo que pueden sacar está en oficinas.

¿Dónde avanzar? Insur ya tiene en el radar un par de posibilidades en Madrid, y aunque Pumar evita dar pista sobre localizaciones, no deja de notar que "todo el desarrollo de oficinas está teniendo más tirón y hay más proyección en el norte".

Insur ha desplegado ya su estructura para prepararse a lo que vendrá en estos años en terciario. La compañía acaba de remodelar su estructura para dar espacio propio a este segmento, que no se dividirá en territorios como sí sucede con el residencial. La sede de esa dirección para promover oficinas y hoteles está en Madrid.

Junto a este empuje al terciario, la inmobiliaria andaluza tiene como principal novedad del plan estratégico la llegada a Levante. "Supone que se nos vea como una empresa con proyección nacional. Madrid, Andalucía y Valencia suman en torno al 40% del PIB nacional", expone.

Es un territorio al que intentaron llegar hace casi veinte años; el estallido de la burbuja inmobiliaria les frenó. Ahora desembarcan con "ilusión y confianza" ante el dinamismo económico de Comunidad Valenciana, donde creen que la oportunidad está en promoción residencial.

Este segmento, admite, es la madre de todos los debates nacionales por la dificultad que acceso ante unos precios que, a juicio de Pumar, no van a aminorar. "Creo que la vivienda va a seguir subiendo, pero no con la intensidad que lo ha hecho en los últimos años", sostiene.

Por los costes de construcción, apunta, pero también por la fuerte presión de la demanda; el déficit de vivienda que registra el país, y que se cifra según el Banco de España en alrededor de 400.000 viviendas, hace que la solución para el presidente de Insur se antoje imposible "a medio plazo".