Fitch eleva a A- la calificación crediticia de Pymar

La agencia de calificación crediticia Fitch ha elevado de ‘BBB+’ a ‘A- según ha informado este miércoles la sociedad que integra a los principales astilleros privados españoles.

El anuncio coincide con los buenos niveles de actividad registrados en 2025 por los astilleros nacionales, que han alcanzado el mayor nivel de cartera de pedidos de los últimos catorce años, con 69 buques en construcción por un valor de más de 2.700 millones de euros.

Al respecto, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha destacado que esta mejora de la calificación crediticia "evidencia la fortaleza y solvencia de Pymar y de los instrumentos financieros de los que dispone, avalando su capacidad como herramienta clave de colaboración público-privada en la política industrial para el apoyo a las empresas de la industria naval privada española".

Pymar ha afirmado que este ascenso en la calificación crediticia supone "un reconocimiento a su solidez y fiabilidad, que contribuirá a incrementar el atractivo de la construcción naval en España para armadores e inversores, al aumentar la seguridad de sus inversiones".