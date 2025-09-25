La CNMV aprueba el aumento del precio de la opa de BBVA a Sabadell en un 10% y amplía el plazo al 10 de octubre

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el nuevo canje propuesto por el BBVA en su opa sobre Sabadell que supone un aumento del 10% en el precio de la operación.

Queda conformado que BBVA ofrece cambiar una de sus acciones nuevas por 4,8376 títulos de Sabadell, lo que supone un precio equivalente de 3,39 euros por título. No habrá contraprestación en metálico.

De la misma manera, el plazo de aceptación de la opa queda fijado tres días más tarde de lo previsto, en el próximo 10 de octubre.

