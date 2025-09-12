El consejo de Sabadell rechaza la opa de BBVA por unanimidad y recomienda a sus accionistas no vender

El consejo de Banco Sabadell ha rechazado por unanimidad la oferta de BBVA por entender que no refleja el valor real del banco y aconseja a todos sus accionistas no vender durante el periodo de aceptación, abierto hasta el 7 de octubre.

El banco asegura que es insuficiente, destruye valor para el accionista del Sabadell y, por tanto, su recomendación es que el banco siga cumpliendo sus hitos en solitario.

Deja, no obstante, en el aire la postura del mexicano David Martínez Guzmán, principal accionista privado. Este inversor, clave en la opa hostil, "se abstiene, sin perjuicio de su conformidad con la opinión indicada por el banco", como se recoge en el informe del consejo de administración emitido a la CNMV.

El análisis de la entidad señala que la valoración implícita por acción de Sabadell según la oferta (3,04 euros) es "significativamente inferior" al valor estimado por el consejo del banco, que le atribuye una prima y una valoración superior, de entre el 24% y el 37%, según múltiplos de cotización y rentabilidad de bancos comparables como CaixaBank, Bankinter o Unicaja.

Goldman Sachs, Morgan Stanley y Evercore, sus bancos de inversión asesores, coinciden en que el precio ofrecido por BBVA es "inadecuado desde el punto de vista financiero" para los accionistas de Sabadell.

El consejo destaca que los accionistas que acepten la oferta quedarían expuestos a la iliquidez y volatilidad de las nuevas acciones durante la liquidación de la operación.

Los consejeros de Banco Sabadell también enumeran una serie de riesgos potenciales para la entidad resultante, si esta saliera adelante. Por ejemplo, posibles aumentos en requerimientos de capital tras la operación, lo que podría diluir futuras distribuciones a accionistas.

Igualmente subrayan la incertidumbre sobre las sinergias prometidas por BBVA, muy ligadas a la decisión del Gobierno, y la volatilidad que genera la alta exposición a los mercados emergentes del banco azul, ya que hasta un 67% del beneficio atribuible estaría en México, Turquía y Latinoamérica.

Opinión esperada

El consejo se reunió este jueves por la tarde para fijar postura ante la operación, una vez que se ha publicado el folleto, hacer una recomendación a sus accionistas y dar a conocer la opinión de todos los consejeros que ostentan títulos de la entidad.

Los consejeros apenas controlan el 4,11% del capital, si bien era clave conocer la postura del mexicano David Martínez Guzmán, con un 3,86%. Josep Oliu controla un 0,16% del banco y hasta nueve miembros más del consejo tienen participaciones, si bien son muy minoritarias.

La información del consejo es importante en una entidad en la que un 69,08% del capital fluctúa en bolsa, en manos de pequeños accionistas. Además de la parte del consejo, el resto de las acciones se reparten entre una docena de fondos y entidades financieras, con BlackRock (6,99%) y Zurich (4,95%) a la cabeza.

Los dirigentes del banco ya habían advertido en varias ocasiones que la oferta de BBVA es insuficiente y no refleja el valor de la entidad catalana, que ayer mismo cotizaba en bolsa un 9% por encima de lo que BBVA pretende pagar.

Tanto desde la entidad como en todo el mercado financiero se espera una mejora de la ecuación de canje ofrecida por BBVA, incluso un pago en efectivo más alto, por más que Carlos Torres lo haya desechado en todo momento.

En el banco vasco aseguran que la oferta realizada, con el Sabadell en máximos en bolsa, es la mejor posible y advierten de que, si no hubiera opa, el valor caería en bolsa. Es por ello que aseguran que lo más importante es el recorrido al alza del valor con los dos bancos juntos.