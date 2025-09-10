El Círculo de Empresarios pide al Gobierno convocar elecciones generales si se vuelven a prorrogar los Presupuestos

El Círculo de Empresarios considera que si se vuelven a prorrogar los Presupuestos, el Gobierno debe convocar elecciones generales, porque una tercera prórroga de las cuentas públicas sería un "lastre negativo" para la economía española y un fallo en el funcionamiento ordinario de la democracia parlamentaria.

"Una prórroga presupuestaria se puede llegar a entender; dos prórrogas son una mala señal y una tercera forzada por socios de gobierno con intereses no alineados con los generales del Estado, de consumarse, debe conducir al Gobierno a convocar elecciones generales", han expuesto desde el Círculo de Empresarios en su 'Toma de Posición sobre el Presupuesto'.

Mediante la publicación de esta Toma de Posición, se subraya que los presupuestos son una herramienta "esencial" de Gobierno para el poder ejecutivo y el legislativo y que el fracaso en su aprobación o una nueva prórroga no debe considerarse una "mera contingencia política", sino un factor de "deterioro" de calidad institucional en España.

Asimismo, desde la organización han indicado que si el Gobierno no consigue superar el bloqueo de sus socios, es un "imperativo moral y político" convocar elecciones generales para superar la situación.

"En la situación actual, nos encontramos ante una anomalía política y constitucional que priva al país del debate presupuestario y del compromiso que exige su aprobación. El bloqueo del Gobierno al que le someten sus socios para impulsar la legislación que los tiempos de cambio actual exigen tiene un elevado coste para España, aplazando las reformas que necesitamos como país, lo que genera mayor incertidumbre, menor inversión y el estancamiento de proyectos estratégicos", ha expuesto el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin.

Presupuestos obsoletos

Así, el Círculo de Empresarios ha indicado que los presupuestos de 2023 actualmente vigentes están "obsoletos" porque fueron concebidos para un ciclo económico y un contexto geopolítico "diferente".

Por ello, ante el nuevo panorama internacional, marcado por la guerra de Ucrania y el cambio en la política de apoyo de Estados Unidos a Europa, España, como cuarta economía de la zona euro, debe impulsar unas cuentas que refuercen la competitividad, la Defensa y la autonomía estratégica del país, garantizando así la sostenibilidad económica y financiera del Estado de Bienestar.



De esta manera, el Círculo de Empresarios ha destacado tres áreas urgentes que deben ser abordadas en los nuevos presupuestos, que van desde la disciplina fiscal, la actualización de los tramos del IRPF y la gestión de los fondos europeos.

Sobre la primera, ha recordado que ante la deuda pública en España y el gasto asociado a los intereses de la deuda, incurrir en déficits estructurales en años de crecimiento razonable reduce el margen de maniobra ante futuras recesiones y crisis.

Respecto a los tramos del IRPF, ha señalado que la falta de indexación de los tramos ha permitido al Gobierno aumentar la recaudación mediante la "progresividad en frío", perjudicando desproporcionadamente a las clases medias.

Además, ha alertado de que España podría no acceder plenamente a los fondos 'Next Generation' si no cumple con las reformas comprometidas con la Comisión Europea, por lo que unos potenciales presupuestos deben "promover y facilitar" las reformas necesarias, así como el buen uso de los fondos.