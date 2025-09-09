Javier Cabrerizo deja la dirección de Prosegur Alarmas y la presidencia de su empresa conjunta con Movistar

Javier Cabrerizo ha dejado Prosegur tras siete años y medio en la compañía. El directivo ha comunicado que desde este verano ya no ocupa el puesto de consejero delegado de la filial de alarmas ni es presidente de su empresa conjunta con Telefónica en España, Movistar Prosegur Alarmas.

Así lo ha comunicado en su cuenta de LinkedIn el propio Cabrerizo, quien desde que se incorporó a la empresa de servicios de seguridad en marzo de 2018 ha ocupado distintos puestos de responsabilidad dentro de la compañía.

Hasta su salida el pasado mes de julio, Cabrerizo ejercía como consejero delegado de Prosegur Alarmas. Un puesto que asumió en diciembre de 2023 coincidiendo con la implementación de una nueva estructura organizativa dentro el grupo.

Christian Gut, consejero delegado del grupo Prosegur, confió en él para impulsar el crecimiento global de la división de alarmas en el marco del plan estratégico 2024-2027 en el que estaba trabajando la compañía.

Con estos cambios, Prosegur buscaba seguir fomentando el crecimiento y la rentabilidad de sus cuatro líneas de negocio (Security, Alarms, AVOS Tech y Cipher), así como mantener la disciplina de eficiencia y calidad de servicio en sus áreas de soporte.

Durante los siete años y medio que ha formado parte del grupo, Cabrerizo ha estado muy vinculado al proceso de modernización y digitalización de la compañía.

De hecho, Prosegur le fichó en marzo de 2018 para que ocupara el cargo de director de operaciones, en el que permaneció algo más de tres años. En agosto de 2021, fue designado global managing director, puesto en el que se mantuvo hasta ser nombrado CEO del negocio de alarmas.

Movistar Prosegur Alarmas

La salida de Cabrerizo de Prosegur tiene, además, consecuencias para su empresa conjunta con Telefónica: Movistar Prosegur Alarmas se queda sin presidente para su consejo de administración.

Coincidiendo con su nombramiento como CEO del negocio de alarmas del grupo de seguridad, Cabrerizo también fue elegido para sustituir a Francisco Lanzuela al frente del máximo órgano de gobierno de la joint venture.

El consejo está compuesto por directivos de las dos compañías. Por parte de Prosegur, además de Cabrerizo, también formaban hasta ahora parte del consejo Javier López-Huerta Martín y Christian Gut.

En representación de Telefónica, se sientan en este órgano Emilio Gayo, consejero delegado del grupo; Borja Ochoa, quien se incorporó recientemente tras ser nombrado en marzo presidente de la filial española, y Óscar Candiles, director de Ingresos (CRO, por sus siglas en inglés) de Telefónica España.

Balance

En el mensaje de LinkedIn en el que comunica su salida, Cabrerizo hace balance de su trayectoria en la compañía. Así, asegura que, cuando comenzó su andadura en Prosegur hace siete años y medio, "no podía imaginar lo enriquecedora que iba a ser esta vivencia" para él.

"Prosegur ha sido la compañía en la que más experiencia de gestión he adquirido gracias a las diferentes responsabilidades que he tenido, y a los equipos con los que he compartido este periodo que ahora termina", señala.

En este sentido, destaca que con esos equipos ha trabajado para "modernizar, digitalizar y hacer la compañía más innovadora y tecnológicamente avanzada". Algo que ha hecho de Prosegur una empresa "más ágil, más robusta y más escalable".

En concreto, subraya algunos de los hitos alcanzados. Como el haber alcanzado un millón de conexiones entre España y el resto del mundo en el negocio de alarmas o los avances en su joint venture con Telefónica, "creando un equipo propio tomando lo mejor de ambos grupos, que sigue conquistando éxitos en España".