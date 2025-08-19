Air Europa acepta la oferta de Turkish Airlines, que se eleva a 300 millones de euros, por el 27% de la compañía

Se ha cumplido el guión. Finalmente, Air Europa ha aceptado este martes la oferta de adquisición de una parte minoritaria de la compañía presentada por Turkish Airlines. La firma turca se ha hecho con el entorno del 27% de la aerolínea española por una cantidad que finalmente se ha elevado a los 300 millones de euros.

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha suscrito la carta de aceptación de la oferta pasadas las tres de la tarde.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, Turkish Airlines pagará 275 millones de euros a través de un préstamo para Air Europa. Después, esta cantidad se transformará en acciones una vez que esté la operación autorizada por los organismos reguladores competentes.

Con todo, hay una novedad. A estos 275 millones, se suman otros 25 millones que Turkish Airlines destinará a la compra de acciones de forma inminente.

A través de esta operación, la compañía turca se quedará con, aproximadamente, el 27% del capital de la compañía española. La cantidad concreta quedará definida una vez que se hagan todos los balances, según indican fuentes cercanas a la operación consultadas por Efe.

Con los 275 millones mencionados, más la liquidez que tiene Air Europa en caja, la aerolínea española prevé cancelar el préstamo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por 475 millones.

Cabe recordar que en el capital de Air Europa también está IAG con un 20% de la sociedad.