Gerardo Cuerva: "Hay quien quiere a un funcionario a las órdenes del presidente de CEOE al frente de Cepyme"

La campaña electoral por la presidencia de Cepyme ya está en marcha. Las elecciones tienen lugar el próximo 20 de mayo y los dos candidatos han presentado sus programas. La primera en hacerlo fue Ángela de Miguel, la empresaria apoyada por Antonio Garamendi. Este lunes lo ha hecho Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y candidato a mantener el cargo un mandato más.

En su intervención en un desayuno informativo en Madrid en el que ha sido presentado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, ha insistido en que las líneas de su mandato se basarán en mantenerse sujeto a las bases del liberalismo económico y dotar de mayor independencia a Cepyme. En este sentido, ha ahondado en sus diferencias con Antonio Garamendi: "Hay quien quiere a un funcionario a las órdenes del presidente de CEOE al frente de Cepyme".

"He recibido, no presiones del Gobierno, múltiples presiones. Las presiones las he recibido del propio presidente de la CEOE. La CEOE me ha presionado y me sigue presionando para que no me presente a la reelección", afirmaba Cuerva, sobre sus desencuentros con Garamendi.

También ha cargado contra los apoyos que Ángela de Miguel ha venido recibiendo de determinadas patronales territoriales. "El presidente de CEOE tiene muchísimas más cosas que hacer que estar llamando constantemente, presionando a cada una de las organizaciones para que declaren de forma pública a quién o no apoyan. Yo no he llamado absolutamente a nadie para ponerlo entre la espada y la pared".

"Me voy a presentar por principios, no por estrategia para ganar las elecciones, no por tener un sillón en las organizaciones empresariales", ha añadido.

Por otro lado, ha negado que quiera "dinamitar" la unidad de acción empresarial, porque él también es parte de la CEOE, aunque no se le vea como tal, y ha insinuado que a lo mejor es que él resulta "incómodo" para el "intervencionismo", del que ha acusado al actual Gobierno central.

"No pasa absolutamente nada porque Cepyme pueda tener una visión, un prisma, una vuelta más de tuerca para aquellas necesidades o particularidades que tenemos las pymes. Pero, quitémonos los complejos. En un país en el que el 99,8% de las empresas son pymes, ¿qué pasa? ¿Nos da vergüenza defendernos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que vamos en contra de la grande? No", ha insistido Cuerva.

Carlos Luján / Europa Press Preocupación en CEOE: se abre un nuevo frente de batalla con la patronal apoyada por Díaz en medio de la guerra por Cepyme

El presidente de Cepyme ha advertido de que "hoy más que nunca está en riesgo la libertad de empresa" y ha señalado al respecto que en una "democracia sana" no se puede evitar opinar, "por buenismo, temor o interés", en contra de un partido o del Gobierno "cuando se propone una norma intervencionista con la empresa o cuando se interviene directamente en las decisiones o incluso en el accionariado de una compañía".

Durante su intervención para presentarle, Isabel Díaz Ayuso compartía algunos de los argumentos de Cuerva. "Una mancha de silencio, confort y conformismo está carcomiendo a nuestras instituciones y empresas ante la indiferencia de muchos. Es hora de salir de esta zona de confort", ha demandado.

También ha denunciado que el intervencionismo "ocupa último puesto de las empresa públicas, cuando no las privadas. Las pymes son las más libres, las menos politizadas, y por eso van a por ellas".