Mapfre eleva su objetivo de rentabilidad para los años 2025 y 2026 hasta situarlo entre el 11% y el 12%

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha anunciado un nuevo compromiso en cuanto a la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) para lo que queda de plan estratégico, es decir, 2025 y 2026, al elevar en un punto el objetivo para situarlo entre el 11% y el 12%, según ha trasladado a sus accionistas reunidos hoy en la junta general ordinaria que ha celebrado este viernes en Madrid.

Además, la aseguradora se ha marcado el objetivo de reducir el ratio combinado -que suma la ratio de siniestralidad y la de gastos- en un punto, hasta situarse entre el 94% y el 95%.

El plan estratégico para 2024-2026 contemplaba un objetivo de ROE de entre el 10% y el 11% y un ratio combinado de entre el 96% y el 95%. Finalmente, este primer año del plan, y bajo las normas contables internacionales NIIF, el ROE se situó en el 11,1% y el ratio combinado cerró el año en el 93%.

Gian Masko / dpa Repsol y Mapfre reciben la demanda de 4.300 millones de Perú por el derrame de 2022 y presentan su defensa

"Asumimos con todos ustedes estas mayores exigencias con el compromiso firme de que haremos todo lo posible para alcanzar estos nuevos objetivos", ha trasladado Huertas en un discurso a sus accionistas.

Sobre la ejecución del plan estratégico, Huertas ha recordado que se basa en cuatro pilares y siete líneas de negocio y que, por el momento, "está siendo un éxito".

Ha confirmado su hoja de ruta estratégica y ha reforzado las líneas de negocio, con planes "sólidos" en el crecimiento del seguro de autos en los principales países y para exportar el modelo de negocio de comercialización y gestión del ramo de seguros de empresas en Latinoamérica, entre otros objetivos.

Además, se ha aprobado impulsar medidas para optimizar los procesos técnicos de tarificación, suscripción y prestaciones, y de desarrollo de tecnología a través de la nueva plataforma tecnológica REEF y un nuevo plan de sistemas de España y Alemania. Sobre esta última cuestión, Huertas ha señalado que se destinará unas inversiones de alrededor de 225 millones de euros durante los tres próximos años.

Impacto de la DANA

Otras iniciativas pasan por contar con nuevas alianzas para desarrollar propuestas innovadoras o buscar soluciones ante la mayor longevidad de la población y otras nuevas realidades sociales.

Huertas se ha referido, durante su intervención en la junta, a la DANA de finales de octubre que dejó un balance de 225 personas fallecidas y daños superiores a los 3.000 millones de euros. Ha recordado que para Mapfre, el impacto será "contenido" ya que el coste principal lo está asumiendo el Consorcio de Compensación de Seguros con las primas que han recaudado las aseguradoras de sus clientes.

Ha querido recordar, no obstante, que su compañía tiene más de 400 oficinas en la Comunidad Valenciana y que "todas ellas" se pusieron a disposición de los afectados, fueran o no asegurados, además de la ayuda de todos los centros técnicos de la aseguradora en España, que, de forma remota, han recibido cerca de 62.000 declaraciones de siniestros, y gestionaron en gran parte, remitiéndolos al Consorcio para su pago final.

Sobre las perspectivas del negocio en España para 2025, Huertas ha indicado que se está recuperando ya la "plena normalidad" en el negocio de automóviles, con ratios combinados "muy inferiores" a los del año pasado, por lo que Mapfre quiere volver a apostar "por el crecimiento". Además, continuará con dos focos: la gestión del cliente y la transformación digital y operativa.

Negocio en EEUU

Sobre la evolución del negocio en EEUU, Huertas ha señalado que Mapfre ha tenido un ejercicio "con bastante normalidad" en los que h obtenido un "crecimiento razonable" y unos "excelentes resultados", una vez resueltos los problemas del seguro de automóviles y de hogar.

"No obstante, se presentan incertidumbres económicas de magnitud todavía no suficientemente medida, que no creemos que vayan a afectar a nuestra compañía, ya que nuestro tamaño y capacidades nos permiten aspirar a seguir creciendo rentablemente, sin ser tan relevante para nuestro desarrollo el escenario macroeconómico", ha afirmado ante un contexto marcado por la volatilidad de la guerra comercial abierta por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Fachada de la sede de Mapfre. Eduardo Parra Europa Press Madrid

El presidente de Mapfre ha señalado que la inflación en EEUU ya se había comenzado a estabilizar estaba en el camino de la normalización, a la espera del impacto de las nuevas políticas proteccionistas. Además, ha resaltado que el recorte "prudente" de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de EEUU ha permitido que el crecimiento y el mercado laboral continúen mostrando una buena fortaleza.

Con un quorum del 82,2%, la junta de Mapfre ha aprobado todos los acuerdos que se sometían a votación, incluyendo el reparto de un dividendo de 0,0015 euros por título, con cargo a reservas de libre disposición, para incentivar la participación en la propia junta, que se repartirá el 19 de marzo a quienes tuvieran inscritas las acciones de la compañía cinco días antes de la celebración de la junta.

También se ha aprobado un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 de 0,16 euros brutos por acción. Parte de este dividendo, por importe de 0,065 euros brutos, ya fue abonado en otoño de 2024. El resto, 0,095 euros brutos por acción, se pagará en la fecha que determine el consejo de administración dentro de un plazo comprendido entre el 15 y el 31 de mayo.

En la junta también se han aprobado las cuentas anuales de 2024, la gestión del consejo de administración durante el ejercicio, la reelección de Ana Isabel Fernández y de José Luis Perelli como consejeros independientes, y de Francisco José Marco como consejero dominical, así como el nombramiento de José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo como consejero ejecutivo, cuyo nombramiento como director financiero se anunció en febrero, en sustitución de Fernando Mata.

Por último, se han propuesto reformas de los estatutos sociales y del reglamento de la junta general y la política de remuneraciones de los consejeros para el periodo entre 2025 y 2028.

Dividendo

Preguntado por los accionistas sobre la evolución del dividendo, Huertas ha defendido que su intención es mejorarlo a medida que crezcan los beneficio.

Ha defendido que el dividendo de la aseguradora ha sido "creciente" durante los últimos años, solo en los momentos de la crisis financiera de la década anterior y del Covid-19, por recomendaciones de los supervisores europeos, la compañía prefirió ser "cauta" y reducir el dividendo.

Ha indicado que en los últimos tres años se ha aplicado un "incremento consecutivo" de ese dividendo. Para el futuro, ha señalado que la compañía quiere y cree que continuará aumentándolo en función de los resultados, siguiendo el compromiso de mantener el 'pay out' en al menos el 50% del beneficio.

"Si a medida que esos beneficios de Mapfre continúan creciendo, nuestro compromiso de mantener ese 'pay out' que está establecido públicamente en al menos el 50% haría que pudiéramos, efectivamente, mejorar ese dividendo si esos resultados son mejorables. Como creemos que así lo va a ser", ha concluido al respecto.