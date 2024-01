Rafael Del Pino (Ferrovial) y Galán (Iberdrola) acuden a la llamada de Sánchez al Ibex 35 en Davos

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, e Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, han acudido finalmente a la llamada de Pedro Sánchez al Ibex 35 en Davos.

En el caso del máximo responsable de Ferrovial, se trata de la primera vez que se ve con el presidente del Gobierno desde que anunciase la mudanza de su compañía a los Países Bajos. Por su parte, Galán no acudió el curso pasado. Se excusó alegando una reunión con los responsables del Fondo Soberano Noruego, vehículo con el que Iberdrola ha anunciado una colaboración.

"El encuentro del presidente del Gobierno con empresarios y primeros directivos españoles en Davos se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad. El presidente ha sido recibido entre aplausos al entrar a la sala", señalan fuentes de Moncloa a EL ESPAÑOL-Invertia.

Encuentro de Pedro Sánchez con los empresarios del Ibex que han acudido a Davos

De igual modo, fuentes conocedoras del encuentro señalan a este diario que el presidente del Gobierno ha aprovechado la ocasión para trasladar a los asistentes su preocupación por los riesgos que entraña la rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA).

Parte de los allí presentes han coincidido con Sánchez. Pese a ello, los empresarios le han recordado que la irrupción de la IA supone una gran oportunidad para el conjunto del tejido empresarial.

Ana Botín, presidenta del Santander, saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A la convocatoria también han acudido Francisco Reynés (Naturgy), Martin Wetselaar (Cepsa), Josu Ion Imaz (Repsol), José María Álvarez Pallete (Telefónica) y Héctor B. Grisi Checa (Santander), José Manuel Entrecanales (Acciona), Onur Genç (BBVA), Carlos Torres Vila (BBVA) y José Luis Blanco (Nordex).

Ana Botín (Santander), que tenía otra compromiso a la misma hora, se ha acercado a saludar a Pedro Sánchez antes de que comenzase la reunión.

[Así ha sido la jornada de Pedro Sánchez en Davos: las imágenes de todas sus reuniones]

Por parte del Gobierno, además de Sánchez, han estado presentes José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores y Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

Desde que hace casi un año -febrero de 2023- Ferrovial comunicase por sorpresa su marcha, Sánchez y Rafael del Pino no se habían visto las caras. La decisión, que no gustó al Gobierno por los tiempos -en plena precampaña de las autonómicas y municipales-, por las formas -sin previo aviso- y por el fondo -pagar menos impuestos- se mantiene en firme once meses después.

Ferrovial presentó la semana pasada al regulador del mercado americano - la SEC- su folleto para comenzar a cotizar en EEUU a 33,4 euros la acción. Dentro del mismo, reconoce que su salida de España puede tener un impacto negativo en la marca a nivel nacional.

La compañía, lejos de haberse visto afectada en bolsa por esta situación, firmó el curso pasado un gran ejercicio bursátil. Su acción, que cotizaba a 24 euros cuando comunicó su decisión, se ha revalorizado hasta los 34.

Sólo el 4,72% del capital de Ferrovial se opuso a la salida de la empresa de España. El conjunto de sus socios, tal y como contó este diario, apoyaba la marcha. El Gobierno llegó a enviar una carta a la empresa en la que aseguraba que no existían ventajas económicas derivadas del citado cambio.

La crisis saltó a la primera plana de la escena política. Mientras el Gobierno y, sobre todo sus socios minoritarios, criticaron la decisión de la empresa, la oposición en bloque reclamó al Ejecutivo medidas para atraer empresas y evitar que estas se marchasen.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, llegó a asegurar que Sánchez era "el más hooligan" de todos por haber insultado al presidente de Ferrovial.

Antes de tener lugar el mencionado encuentro con los empresarios, Sánchez ha presentado España como un país abierto a la innovación, al talento y a la energía limpia.

"España es un paraíso para aquellas empresas que quieran prosperar a través de la innovación, el talento, la energía limpia y barata, la estabilidad institucional e infraestructuras de primera línea. Para las empresas que quieran enriquecerse creando valor real y pagando un nivel justo de impuestos. Damos la bienvenida con los brazos abiertos a esas empresas", añadió.

Previamente a su discurso, Sánchez se ha reunido con importantes cargos ejercutivos de varias multinacionales, como Google. El presidente del Gobierno también ha aprovechado su viaje a Suiza para conceder dos entrevistas, una a la CNBC norteamericana y otra a Bloomberg.

