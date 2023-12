La empresa nacional de hidrocarburos argelina Sonatrach reanuda sus actividades en Libia

La empresa estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach ha confirmado de manera oficial su vuelta a Libia. Un grupo de expertos argelinos y libios se reunieron el mes pasado para la aplicación del proceso técnico de la reanudación de actividades.

El encuentro de alto nivel en la capital libia, Trípoli, de los presidentes de Sonatrach, Rachid Hachichi, y de la junta directiva de la Corporación Nacional de Petróleo Libia (NOC, en sus siglas en inglés), Farhat Omar Bengdara, el 7 de noviembre, confirma y formaliza el proceso de la reanudación de las actividades de la petrolera argelina anunciado los últimos meses.

La visita, según informa la empresa argelina, "entra en el marco de la oficialización de las actividades de Sonatrach en Libia, después de un paréntesis de varios años". Además, asegura que "permitirá la implementación de las obligaciones contractuales de Sonatrach en el campo de la exploración en la cuenca de Gadamés", a 600 kilómetros al sudoeste de Trípoli.

El regreso de la petrolera argelina a Libia se produce después de la notificación oficial presentada por Sonatrach respecto al levantamiento de la fuerza mayor, en respuesta a la invitación de la Corporación Nacional de Petróleo Libia para las empresas internacionales que operan en el campo del petróleo y el gas en Libia.

En su sede, Farhat Omar Bengdara dio la bienvenida a la reanudación de la cooperación y expresó su deseo de promover la asociación bilateral y fortalecer las relaciones de cooperación entre las dos compañías.

Igualmente, ambas partes se comprometieron a implementar todas las disposiciones para facilitar la reanudación de las actividades del grupo Sonatrach en Libia y continuar una asociación privilegiada entre las dos compañías.

Para ello, un grupo de expertos de alto nivel, que reúne especialistas de los dos socios, se enfocará en mejorar los aspectos técnicos.

Crisis en Libia

La suspensión de las actividades de hidrocarburos en Libia está relacionada con la caída del líder Muamar el Gadafi y la guerra civil provocada con la primavera árabe en 2011.

"La guerra era un motivo serio, un argumento para pausar toda actividad", precisa a EL ESPAÑOL-Invertia un analista de la política internacional, que prefiere mantener su anonimato. "Trabajar e invertir en Libia era casi imposible, sobre todo para los extranjeros", prosigue la misma fuente, para explicar la suspensión de las actividades petroleras y gasíferas de las grandes empresas en Libia tras la crisis política.

Después de la crisis en Libia, Sonatrach suspendió sus actividades por primera vez en 2011, aunque regresó un año después. Sin embargo, con el deterioro de la situación de seguridad y la inestabilidad, se declaró el estado de fuerza mayor, y el grupo Sonatrach suspendió de nuevo su trabajo.

En enero de 2018, la NOC y Sonatrach firmaron un acuerdo para que la compañía argelina operase en el campo de Gadamés, zona cerca de la frontera con Argelia, tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitiesen.

Pero parece que la cuestión de seguridad no es la única para explicar las idas y vueltas. Según fuentes argelinas, la suspensión de las actividades de Sonatrach en Libia no estuvo únicamente relacionada con el tema de la seguridad, sino con el refugio de la familia Gadafi en Argelia.

"En 2011, Argelia fue acusada de haber acogido a una parte de la familia Gadafi. En concreto, su hija Aisha se instaló en Orán", confirma la misma fuente. Por ello, mantiene, que "Argelia estaba acusada de defender a Gadafi". Por lo que la decisión de la suspensión de actividades en Libia fue política y de seguridad.

Haftar guarda silencio

En principio, el general Jalifa Haftar, comandante supremo del Ejército Nacional Libio, está de acuerdo -implícitamente- con la reanudación de las actividades de Sonatrach. "Haftar no se pronuncia sobre el tema, podemos considerar que no está en contra. De lo contrario, habría hecho una declaración para decir que Sonatrach no tiene derecho a reanudar sus actividades", mantiene la fuente consultada en el país magrebí.

De hecho, lo consideran como "un acuerdo implícito". Además, la reanudación de la actividad coincide con la llegada del nuevo director del grupo Sonatrach, Rachid Hachichi.

Por otra parte, privada de inversiones extranjeras desde la crisis de 2011, Libia necesita desarrollar sus enormes recursos energéticos, incluidas sus reservas de petróleo, que son las más importantes del continente africano.

Efectivamente, Libia se está preparando para celebrar una nueva ronda de licencias de petróleo y gas en el año 2024, según publican medios locales que citan al jefe de la NOC, Farhat Bengdara.

