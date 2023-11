Antonio Huertas (Mapfre) alerta sobre los pactos que nos llevan a la "ignominiosa España multinivel"

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha cargado este viernes contra los pactos parlamentarios que han posibilitado la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Considera que con ellos, tanto Sánchez como sus aliados parlamentarios pretenden "llevarnos al ignominioso" concepto de la "España multinivel", que haya españoles de primera y de segunda, algo contra lo que se rebela, ha dicho.

"No podemos aceptarlo de ninguna manera. Yo personalmente me rebelo contra eso y os pido a todos, a todos los ciudadanos de a pie, que seamos completamente conscientes que no podemos aceptarlo independientemente de las ideologías que tengamos", ha expuesto, delante de políticos y empresarios, al final de su intervención en un acto del Ciclo 90 Años de HOY de Extremadura, celebrado en Cáceres.

En su opinión, los pactos con "grupos minoritarios independentistas y de extrema izquierda" van a agrandar el desequilibrio autonómico. "En Extremadura no podemos dejar de luchar contra ese abandono secular, no podemos dejar que nos sigan condenando, nos sigan desenganchando y nos sigan insultando. El desequilibrio territorial no se arregla con lo que conocemos y con lo que nos están anunciando", ha recalcado.

Hoy toca defender la Constitución y el Estado de Derecho. — Antonio Huertas (@ahuertasmejias) November 12, 2023

De esta forma, ha lamentado "las circunstancias que vivimos en estos tiempos" y ha apuntado: "los políticos seguiréis por vuestro camino, pero las empresas y ciudadanos seguiremos por el nuestro si no es absolutamente coincidente".

El presidente de Mapfre ya manifestó en X (Twitter) su intención de acudir a la manifestación del pasado sábado contra los pactos del Gobierno con los partidos independentistas y nacionalistas catalanes y vascos.

