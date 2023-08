El CIS de Tezanos incurrió en 2022 en un gasto récord de 8,7 millones tras pasar a realizar las encuestas por teléfono

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incurrió en gastos por importe de 8,7 millones de euros en 2022, la mayor cifra registrada por el organismo público en un solo ejercicio, un millón más que en 2021 (7,5 millones). Esto ocurrió por la apuesta del ente por la realización de las encuestas de forma telefónica.

El CIS achaca el aumento de gastos a los cambios metodológicos impuestos tras la pandemia y a las mayores exigencias de inmediatez informativa, de acuerdo con la memoria y auditoría del organismo presidido por José Félix Tezanos del ejercicio 2022, consultado por este periódico.

Los gastos de gestión ordinaria del CIS aumentaron en un 25,85% el pasado año en comparación con los de 2021, casi un millón de euros más. Esta subida, explica el CIS, "responde fundamentalmente a la transformación del modo de administración de las encuestas que realiza".

El organismo apunta que, a raíz de la pandemia generada por la Covid-19, y en un "contexto social cada vez más cambiante en el que resulta ineludible la inmediatez en la recogida de la información sociológica", se ha pasado del método CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) al método CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)".

El CIS realizó a mediados de 2020 ensayos sobre el cambio al nuevo método, ante la imposibilidad de llevar a cabo entrevistas presenciales por la pandemia y las medidas impuestas para combatirla.

"Durante décadas los barómetros del CIS se han efectuado mediante entrevista personal domiciliaria a partir de rutas aleatorias", explicó entonces el organismo. Las entrevistas se registraban en cuestionarios en papel, si bien en los últimos años ya se había puesto en marcha un proceso de grabación directa (el método CAPI, Computer Assisted Personal Interwiewing).

El impacto de la pandemia "restringiendo de forma abrupta la movilidad y las interacciones sociales por razones sanitarias, motivó a que el CIS implementase de forma acelerada un cambio en el modo de administración de sus cuestionarios", adoptando el método CATI (Computer Assisted Telephone Interwiewing).

El organismo saca pecho por sus encuestas frente a las que realizan empresas privadas, advirtiendo en su memoria del ejercicio 2022 que hay que tener en cuenta "que la metodología y forma de proceder a la cobertura de las muestras a través de los trabajos de campo que realiza el CIS, no son comparables con los que implementan las empresas privadas".

El CIS afirma que sus muestras son "de mayor complejidad" y aseguran una mayor representatividad "no sólo a través de tamaños muestrales muy superiores, sino también, a través de procedimientos que garantizan la absoluta aleatoriedad de los contactos realizados".

El gasto en personal aumenta

El CIS también indica que el incremento del gasto incurrido el pasado año responde "al incremento del tamaño muestral de los estudios realizados en 2022 y a la reducción de los plazos de publicación de dichos estudios".

A la elevación del gasto también contribuyó el incremento de la plantilla del organismo. El CIS cerró el ejercicio 2022 con una plantilla compuesta por 79 personas, de los cuales 42 eran funcionarios.

El Rey recibe a José Féliz Tezanos y los expresidentes del CIS en sus sesenta años de historia, el pasado mes de febrero. FRANCISCO GOMEZ / CIS

Los gastos de personal aumentaron el pasado año 236.888 euros con respecto al ejercicio 2021, un 7%, hasta los 3,6 millones de euros, a pesar de que, según la memoria del año 2021, en ese ejercicio el CIS empleaba a 81 personas, de las cuales 41 eran funcionarios.

El CIS sostiene que el incremento "es fruto del proceso de transformación de la relación de puestos de trabajo del organismo impulsado en los últimos años con el objetivo de adaptar los recursos humanos del organismo a la realidad del siglo XXI, mediante la creación de un Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como de contar con una plantilla con mayor nivel de especialización y cualificación".

El organismo creó en junio de 2022 el Departamento de Tecnologías de la información y Comunicaciones, dirigido por Jesús Manuel Cabello Hidalgo.

Subvención récord y resultado positivo

De acuerdo con la memoria del CIS del pasado año, el organismo obtuvo una dotación de 11,2 millones, también la mayor percibida, y registró un resultado positivo de 2,5 millones de euros, el mejor bajo la presidencia de José Félix Tezanos.

El CIS cuenta, para el cumplimiento de sus bienes, con los recursos económicos consignados en los Presupuestos Generales del Estado. El pasado año obtuvo las mayores transferencias y subvenciones percibidas por el Ministerio de Presidencia, al que está adscrito, dos millones más que en 2021 (9,1 millones de euros).

El Gobierno de Pedro Sánchez designó como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas a José Félix Tezanos a finales de junio de 2018, cuando este ocupaba un puesto en la ejecutiva del PSOE, partido del que es militante desde el año 1973.

En una reciente entrevista en RNE, tras las elecciones del 23-J, Tezanos indicó, al ser preguntado sobre su futuro al frente del CIS, que no tenía "muchas apetencias", y que ya estaba "jubilado cuando me he incorporado a esto", pero añadió que no es "de los que arrojan la toalla".

