El Gobierno juega la baza de dividir a los accionistas de Ferrovial para frustrar el traslado a Países Bajos

¿Ha llamado Pedro Sánchez al presidente de BlackRock, Larry Fink, para que el fondo vote en contra de la propuesta de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos? Quién sabe. Lo que sí está claro, según precisan a fuentes cercanas tanto a Ferrovial como a Moncloa, es que el Gobierno está tratando de dividir a los accionistas de la multinacional española y variar sus votos de cara a la junta que se celebra este jueves y en la que se decidirá la mudanza.

Las amenazas fiscales a la operación, los descalificativos empleados por parte de algunos ministros o la carta enviada el lunes por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al consejero delegado del grupo, Ignacio Madridejos, habrían sido acciones encaminadas a frustrar la aprobación en la Junta por parte de los accionistas de la medida propuesta.

Dentro de la estrategia del Gobierno no habrá, por lo pronto, arsenal legislativo. El Ejecutivo no se plantea impulsar la proposición de ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas, que Unidas Podemos presentó en el Congreso a principios de marzo.

Por un lado, en el Gobierno indican que los plazos no permiten mover esta ficha. Sin embargo, desde el grupo parlamentario morado admiten que este movimiento está prácticamente desechado debido a que no cuentan con capacidad reglamentaria para colocarlo en el Pleno del Congreso. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que no ha habido, todavía, ninguna llamada oficial a accionistas. Aunque objetan: "Si se hubieran hecho, tampoco se iba a decir".

El principal flanco que está empleando el Ejecutivo contra Ferrovial está en las razones económicas que alude la compañía para el traslado, y que le permitirían acogerse al régimen tributario FEAC (fusiones escisiones, aportaciones de activos y canje de valores) que permitiría la neutralidad fiscal de la mudanza a Países Bajos.

La vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Economía, Nadia Calviño, habla durante un evento organizado en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lenin Nolly Efe

Desde Washington, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, mostró su respeto "absoluto" por la decisión de Ferrovial, pero opinó que "no existe un fundamento" para tomar esta decisión empresarial.

Calviño se refirió al informe elaborado por la CNMV y Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el que se "confirma" que no hay un obstáculo para que Ferrovial pueda optar a la doble cotización en España y Estados Unidos, el principal argumento económico que la compañía había alegado para trasladar su sede a los Países Bajos, indicó durante una rueda de prensa este martes en Washington.

En cualquier caso, cabe recordar que, como ha podido contrastar este periódico, será la Agencia Tributaria la que decidirá sobre la validez o no de las razones económicas de Ferrovial para la operación y para acogerse a un régimen fiscal ventajoso para ejecutarla.

Soledad Fernández, directora del ente, abordó esta cuestión este martes. "La Agencia no recibe ninguna indicación del Gobierno", recordó. "Es una operación como otras muchas que se hacen en España. La Inspección Tributaria comprueba estas fusiones y operaciones cuando toca para ver si existe un motivo económico válido. Si existe no pasa nada".

Pero si los susodichos motivos económicos no se hallan, se haría un "análisis para ver si hay plusvalías latentes". Dichas evaluaciones son a largo plazo, "duran un año o dos. Son comprobaciones largas y costosas". Por ello, consideró que sería imposible adelantar "una cifra" sobre el coste fiscal de la operación de traslado de Ferrovial. Aunque sí matizó que "normalmente sería una regularización de importe elevado". Otro recado para los accionistas de Ferrovial.

Con todo, la compañía ya ha contestado a estos mensajes lanzados desde el Ejecutivo. El citado Ignacio Madridejos, CEO de Ferrovial, respondió este martes al envite epistolar que le lanzó el secretario de Estado de Asuntos Económico. También a través de una carta, como adelantó 'El Mundo' y ha confirmado este periódico.

En ella, Madridejos reclama a García Andrés "no prejuzgar ni condicionar" la aplicación del régimen de neutralidad fiscal del traslado, que se ejecutará mediante la fusión de Ferrovial con su filial neerlandesa.

Además, reitera las dificultades para realizar la cotización dual entre las bolsas de Madrid y de Nueva York. "Como reconoce en la carta, no ha habido ninguna sociedad española con sus acciones cotizando directamente en la Bolsa de Estados Unidos. La doble cotización desde Países Bajos es una alternativa expedita y bien conocida", afirma.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Europa Press.

La operación del traslado de sede está condicionada a su aprobación por parte de los accionistas en la Junta de este jueves y a que, un mes después, el importe de las obligaciones resultantes del derecho de separación no supere los 500 millones de euros. Lo que supone que los accionistas que vendan sus títulos no deberían sumar más del 2,6% del capital.

Los tres principales accionistas de Ferrovial -Rafael del Pino (20,4%), María del Pino (8,2%) y el fondo The Children's Investment Master Fund (7%)- votarán a favor del traslado a Ámsterdam en la Junta. Pero la intención de voto de otros accionistas no está clara todavía.

El fondo soberano Norges, con el 1,5% del capital de Ferrovial, votará en contra de la medida propuesta. Por su parte, Leopoldo del Pino, hermano del presidente del grupo con el 4,1% de los valores, no ha confirmado el sentido de su voto.

Tampoco lo ha hecho el fondo BlackRock, con el 3,1% de la compañía española. Consultado por este diario, no ha querido desvelar su intención de voto en la Junta.

Cabe recordar que Pedro Sánchez se reunió con el presidente del fondo estadounidense, Larry Fink, en enero en el foro de Davos. También mantuvieron un encuentro en Nueva York en julio de 2021, en el viaje a Estados Unidos que realizó entonces el presidente del Gobierno.

Lo cierto es que no sería la primera vez que Sánchez llama a un empresario o inversor extranjero interesándose sobre su posición en un tema determinado. Ya lo hizo el pasado año cuando telefoneó al presidente de Deutsche Bank para instarle a solucionar los problemas financieros del grupo catalán industrial Celsa.

Desde Ferrovial se tiene el convencimiento de que la propuesta de cambio de sede será aprobada por amplia mayoría, y de que incluso en el caso de que algunos accionistas se opongan a la medida, como podría ser el caso de Leopoldo del Pino, estos mismos no venderían finalmente sus acciones.

Con todo, el Gobierno contaría, si lo deseara, con un mes más de plazo tras la celebración de la Junta para tratar de convencer a fondos de inversión de vender acciones suficientes como para hacer descarrilar así la operación de traslado a Países Bajos de Ferrovial.

