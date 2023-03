La china TikTok ficha en España a PwC al consolidar su negocio en el país en plenas hostilidades de EEUU y la UE

La china TikTok ha designado a PwC auditor de sus cuentas en España, en plena campaña hostil contra la compañía en Estados Unidos, y también en Europa. El nombramiento de PwC sería una señal de que la empresa habría elevado sus ingresos y número de trabajadores en el último año en España, consolidando su negocio en el país.

La filial española de TikTok también conseguiría, a priori, con el fichaje de una consultora como PwC, mayor credibilidad en el momento actual, plagado de suspicacias hacia los grupos chinos tecnológicos.

TikTok ha rechazado comentar el nombramiento de PwC en su filial española; tampoco la consultora, con la que también se ha puesto en contacto este periódico, ha querido pronunciarse al respecto.

Las cuentas de 2021

Las últimas cuentas a las que este diario ha podido acceder de TikTok Information Technologies Spain, a través del Registro Mercantil, son del ejercicio 2021, abreviadas.

La empresa explica que las cuentas de 2021 fueron aprobadas en Londres el 30 de junio de 2022 -TikTok España es filial de TikTok UK-, y hace constar en las mismas que "no es necesaria la intervención de auditores por estar la sociedad incursa en el ámbito de los artículos 257 y 263.2 de la Ley de Sociedades de Capital".

El consejero de TikTok, Shou Chew, la pasada semana en el Congreso de Estados Unidos. Michael Brochstein / Zuma Press Wi / Dpa

El artículo 263.2 de la Ley de Sociedades de Capital, referido al Auditor de Cuentas, indica que las sociedades estarán exceptuadas de la obligación de que sus cuentas sean auditadas si, durante dos ejercicios consecutivos, reunieran al menos dos de las circunstancias siguientes: que el total de las partidas del activo no supere los 2,85 millones de euros; que el importe de su cifra anual de negocio no supere los 5,7 millones; y que el número de trabajadores empleados no sea superior a 50.

El artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital expone las condiciones que debe cumplir una empresa para poder formular cuentas abreviadas, como hizo TikTok España en 2021.

[TikTok, atrapada en la guerra fría tecnológica entre China y EEUU]

Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, dice el artículo 257, las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros; que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros; y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Según las cuentas de 2021 de TikTok España, la compañía, que se instaló en Madrid en el año 2020, ingresó ese ejercicio 7,9 millones de euros, 100.000 euros menos de la cifra de negocio a partir de la cual una empresa no puede ya formular cuentas abreviadas. Ese mismo año el activo de la filial española del grupo chino tenía un valor de 11 millones.

Así, es posible deducir que TikTok España habría superado en 2022 los ocho millones de facturación, y/o que su plantilla estaría ya compuesta por más de medio centenar de empleados.

El grupo evita informar sobre el número de trabajadores en España y únicamente afirma que cuenta con 5.000 empleados en Europa. TikTok ocupa unas oficinas en Madrid, en la antigua torre de BBVA situada en el Paseo de la Castellana.

Sigue los temas que te interesan