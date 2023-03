“Recomendaría Kit Digital por la sencillez y por el control que te da sobre los procesos”

Para cualquier autónomo o pyme, dar el salto hacia la digitalización implica adoptar un nuevo paradigma en el que, si bien cambian las reglas del juego respecto al modelo tradicional, también es posible sacar un mayor rendimiento de los recursos y ampliar los horizontes. Se trata de incrementar el potencial de cada negocio a través de la tecnología para ser más eficiente en todos los procesos y, en definitiva, a facilitar la gestión diaria.

No obstante, sea por desconocimiento o por el freno que puede constituir la necesidad de hacer frente a una inversión inicial para adaptarse, no todas las empresas saben ni por dónde empezar ni qué herramientas concretas les pueden ayudar a afinar mejor en el plano digital. Es por ello que una iniciativa como Kit Digital, impulsada por el Gobierno de España, puede marcar la diferencia no solo al hablar de futuro sino al dar los primeros pasos en este ámbito a través del aporte de fondos y de conocimientos para entrar en el futuro.

Las ventajas que conlleva la digitalización son visibles muy pronto e independientemente del sector y del tamaño de la compañía. Kit Digital es un programa de ayudas del Gobierno, gestionado por Red.es (entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) que tiene un presupuesto de 3.067 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Kit Digital cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora.

Hyrasa es una de las empresas que se han beneficiado de estas subvenciones para evolucionar su modelo de negocio. Se trata de una pyme ubicada en Huesca que se dedica a la gestión del agua a través de los riegos y que cuenta con 18 empleados. Sergio García y Lorena Lafragueta son CEOs de la compañía. Ambos destacan tanto la necesidad de implementar la digitalización en sus rutinas como las ventajas que ha traído para su desempeño su adscripción al programa de Kit Digital, mediante el cual, explica García, pudieron “implementar esas herramientas que nos faltaban”.

Sergio García, CEO de Hyrasa.

En el caso de Hyrasa, y “aprovechando el tirón de Kit Digital”, prosigue su CEO, “las soluciones digitales que nos dieron como empresa fueron desde la página web, que no teníamos, hasta la tienda virtual, una ERP [Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales] que es bastante buena para la gestión de la producción y luego un CRM [Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes] para la gestión de clientes, que era algo que tampoco teníamos”.

Solicitud sencilla, ágil y 'cero papeles'

Una de las trabas que suelen desalentar a muchos concurrentes a una ayuda pública es la poca agilidad para solicitar la subvención. Sin embargo, Kit Digital también conlleva un considerable avance en este sentido, como explica Lafragueta: “El trámite para solicitar el bono digital no es difícil. Nos pusimos en contacto con unos agentes digitalizadores que, casualmente, eran empresas con las que ya trabajábamos, y la verdad es que todo fue bastante fluido”.

En este sentido, una de las características más destacadas al optar a los bonos es que el propio proceso se ajusta al principio de ‘cero papeles’. Esto, unido a las herramientas de robotización implicadas a la hora de hacer las solicitudes, se traduce en una reducción de los plazos de tramitación de un expediente de tres horas a tres minutos.

Los bonos que reciben las empresas beneficiaria pueden ser de 12.000, 6.000 0 2.000 euros dependiendo del número de empleados de la empresa. El plazo para solicitar la ayuda estará abierto hasta diciembre de 2024.

Lorena Lafragueta, CEO de Hyrasa.

Desde su implementación, Hyrasa ha podido incrementar su eficiencia, ganar en visibilidad en la red y agilizar sus tiempos de respuesta ante los clientes. Son algunas de estas ventajas por las cuales “yo recomendaría la implantación de Kit Digital, primero por la sencillez y luego por el control que te da sobre procesos a través de terminales en cualquier punto”, asegura García.

Como Hyrasa, Kit Digital ya acumula innumerables casos de éxito durante los últimos nueve meses. Solo en este periodo han llegado a las pymes españolas más de 180.000 bonos, que equivalen a cerca de 950 millones de euros, gracias a esta iniciativa gestionada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El programa Kit Digital tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos con menos de 50 empleados.

El éxito de la iniciativa adquiere mayor relevancia dado que la mayor parte de la gestión de estas ayudas se ha comenzado a ejecutar en el último trimestre de 2022, periodo en el que coincidieron activas las tres convocatorias de Kit Digital, cada una según el número de empleados de la pyme en cuestión. A final del año pasado se habían concedido más de 700 millones de euros en bonos digitales concedidos, un 40% más de los planificado inicialmente.

De igual manera que ha sucedido con Hyrasa, la apuesta por la digitalización en una pyme implica trazar una estrategia para valorar en qué facetas de su actividad pueden obtenerse más mejoras. Por eso, Kit Digital ofrece a la pyme y los autónomos una docena de categorías de soluciones digitales: sitio web y presencia básica en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad.

Además, también se puede lograr presencia avanzada en internet y marketplace, si bien estas dos soluciones solo se incluyen a partir de la segunda convocatoria. Todas ellas, en cualquier caso, se pueden consultar en www.acelerapyme.es.

Más de 10.000 agentes digitalizadores

Hacer realidad las soluciones digitales que demanda este cambio para una pyme implica también a los denominados agentes digitalizadores. Se trata principalmente de pymes TIC [aquellas enfocadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones], a las que Kit Digital también ha conferido un rol protagonista en este modelo. Es una forma de que los beneficios del programa tengan una doble dirección y repercutan tanto en los solicitantes como en quienes se encargan directamente de hacer realidad estas soluciones. Actualmente, la iniciativa cuenta con más de 10.000 agentes adheridos en toda España de las que el 98% son pequeñas empresas.

En www.acelerapyme.es también se encuentra un listado con estos agentes que contribuyen a que las pymes y los autónomos, que conforman buena parte del tejido empresarial de España, den un necesario y beneficioso salto al futuro.

Información de interés sobre Kit Digital > Si tienes una empresa de menos de 50 empleados infórmate en el 900 909 001, o en www.acelerapyme.es > Si eres agente digitalizador se ha puesto a tu servicio un canal de atención exclusivamente dirigido a esta figura, en el que podrás realizar tus consultas o dudas. Puedes contactar a través del teléfono 900 906 677 o mediante el correo electrónico infodigitalizador@acelerapyme.gob.es.

