Joan Gaspart, sobre los 200 millones que Fiscalía le pide por la quiebra de Husa: "Me ocupa pero no me preocupa"

La Juez a cargo del proceso de liquidación de la antigua cadena hotelera Husa, de Joan Gaspart, ha retrasado hasta septiembre el juicio previsto para este mes de marzo en Barcelona, en el que se pide al expresidente de FC Barcelona más de 200 millones de euros por su presunta responsabilidad en la quiebra de la compañía.

La solicitud de la Fiscalía de que Gaspart responda con dicha fortuna ante los acreedores de su antigua compañía es algo que "ocupa pero no preocupa" al veterano empresario, hoy ya bisabuelo, según comentó ayer lunes en una conversación telefónica con EL ESPAÑOL-Invertia.

La huelga de letrados que desde hace casi dos meses ha supuesto la paralización de 340.000 juicios en España, ha llevado a la magistrada a cargo del concurso de Husa a retrasar la fecha de la vista judicial que debía haberse celebrado este mes.

[Gaspart, nexo clave entre el Barça y Negreira]

Ya el pasado año, en el mes de julio, la Juez tuvo que citar a la administración concursal de Husa, al Fiscal y al propio Joan Gaspart para ocho meses después, por el atasco en el juzgado.

Tanto Fiscalía como la administración concursal designada por el Juzgado en el concurso y liquidación de Husa solicitan que el concurso sea declarado culpable. En ese caso, los bienes del administrador de la compañía, Joan Gaspart, pueden ser embargados y ser este inhabilitado para ejercer de empresario por determinado número de años.

Fiscalía requiere que Gaspart responda con más de 200 millones de euros de su patrimonio ante los acreedores, y que sea inhabilitado por un periodo de tiempo de diez años para administrar empresas.

La administración concursal -los profesionales Manuel Calavia y Josep Pujolràs- pide un periodo de inhabilitación de cinco años para el expresidente del Barça y el pago de 570.000 euros, entre otras razones porque Husa ya fue declarada en concurso de acreedores hace casi diez años y solo deberían analizarse ahora activos y pasivos generados más recientemente por la compañía.

[La Fiscalía llamará a declarar a Laporta, Rosell y Gaspart como testigos]

"Entendemos que no hay razón para declarar la culpabilidad", indicó ayer Joan Gaspart en la conversación con este diario. "Me sabe mal los retrasos en el proceso, por las huelgas y demás, pero no se puede hacer nada más que esperar", añadió.

"Hay mucha diferencia entre lo que pide la administración concursal y los 200 millones que pide Fiscalía, no liga", señaló el expresidente del Barça. "Respeto lo que puedan pedir unos y otros, y espero que ellos también respeten mis alegaciones", subrayó. "Si tuviera 200 millones de euros me preocuparía, pero... Es un tema que me ocupa, pero no me preocupa", aseguró. "Me preocuparía si tuviera una enfermedad terminal; mi bisnieto y mis nietos son los que me ocupan y preocupan ahora".

200 millones de euros

La cadena hotelera de Gaspart fue declarada en concurso de acreedores en febrero de 2014 con un pasivo superior a los 200 millones de euros, por el Juzgado Mercantil número tres de Barcelona.

La gestión del juez mercantil que entonces se hizo cargo del concurso de la empresa, proclive a evitar la liquidación de la empresa -lo que ocurre en más del 90% de los concursos de acreedores declarados en España- permitió al grupo salir del concurso en dos años tras firmar un convenio sangrante con los acreedores: una quita del 95% sobre la deuda y una espera de cinco años para empezar a cobrar.

[Joan Gaspart sobre Florentino Pérez: "Es un crack empresarial y un fuera de serie"]

En virtud de dicho convenio, los acreedores ordinarios de la compañía de Joan Gaspart, entre ellos los trabajadores y los proveedores, debían empezar a ingresar, tan solo, el 5% de sus deudas en febrero de 2021.

Sin embargo, llegada la fecha, Husa volvió a declararse en concurso de acreedores. Pero esta vez lo hizo ya sin prácticamente ningún activo, por lo que directamente la compañía fue a liquidación, frustrando así las esperanzas de los acreedores de recuperar una mínima parte de sus deudas.

El expresidente del Barça ha manifestado que la crisis provocada por el Covid asestó un golpe mortal a su compañía impidiendo cumplir con sus acreedores en el momento acordado. Sin embargo, la administración concursal designada por el Juez detectó "operaciones realizadas entre empresas del grupo, básicamente con el objetivo de evitar embargos de las Administraciones Públicas".

En el Plan de Liquidación de Husa presentado por los administradores concursales ante el juez, se indicó que la compañía no tenía actividad, hoteles, contratos o empleados. Sólo consiguieron salvar entre los activos de la cadena hotelera dos coches antiguos, créditos entre empresas de Gaspart, y deudas comerciales, todo por valor inferior al millón de euros.

"El Barça no cometió ninguna ilegalidad"

El expresidente del Barça, llamado a declarar como testigo en el caso Negreira, dijo ayer en la conversación con este diario que es un tema sobre el que ahora "no quiero comentar, lo haré en su momento preciso". Pero aseguró al respecto que el FC Barcelona "nunca ha cometido ilegalidad alguna con los árbitros".

"Hemos ganado cuando hemos tenido que ganar y perdido cuando el contrario ha jugado mejor, te lo dice alguien que se ha metido mucho con los árbitros", aseveró. "Ahora los árbitros, con el VAR, prácticamente no se pueden equivocar; ayer en el partido, si no hubiera habido VAR se podría discutir si el gol del Real Madrid anulado fue o no fuera de juego, pero con el VAR es matemático, no se puede discutir".

El expresidente del Barça y de la cadena hotelera Husa se define ya como empresario "jubilado", y en la actualidad ofrece asesoramiento a empresas chinas del segmento hotelero, entre otros, y realiza acciones de voluntariado. "La salud me respeta y eso es lo importante, soy optimista", dijo.

Sigue los temas que te interesan