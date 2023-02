BStartup, 10 años sumando más de 1.000 millones de euros de financiación a más de 4.500 startups

“En 2013 vimos que algunas de las jóvenes empresas tecnológicas que despuntaban estaban destinadas a ser las grandes empresas del mañana y que, pese a tener modelos de financiación y de desarrollo muy diferentes a las empresas tradicionales, por nuestra alta especialización en empresas podíamos ser el primer banco en nuestro país en acompañarlas”, cuenta Carlos Ventura, director general y director de Banca Empresas y Red de Banco Sabadell. Bajo esta idea, y con el objetivo de convertirse en el banco de referencia para las empresas emergentes, nació hace diez años BStartup, de Banco Sabadell.

Como servicio bancario especializado para startups y scaleups pionero de la banca española, en la última década BStartup ha concedido más de 1.000 millones de euros de financiación a este tipo de empresas. Una cifra que le ha permitido consolidar una cartera con más de 4.5000 startups entre sus clientes, que pueden beneficiarse de equipos exclusivos y productos y servicios financieros especializados.

El balance que hace Ventura de estos diez años de BStartups es, desde luego, positivo: “Se ha consolidado año a año y estamos orgullosos del papel que ha jugado durante unos años de enorme transformación de la economía española. Seguiremos apoyando a estas empresas en su desarrollo”.

Una de las razones de su éxito radica en la aproximación global a las necesidades financieras de estas empresas tan características, puesto que se encuentran generalmente en fases muy tempranas de su desarrollo. Gracias a este enfoque “360”, en los últimos años, Banco Sabadell se ha convertido en uno de los principales inversores en España en empresas en fase seed, o semilla, con un total de 85.

Según datos de la compañía, el 40% de las startups invertidas por BStartup se han materializado posteriormente en empresas con impacto social, ayudando así a consolidar el modelo de negocio de Banco Sabadell tanto en España como a nivel internacional. Las empresas se convierten, de esta manera, en la mejor carta de presentación para la entidad financiera en grandes congresos del mundo empresarial como el South Summit o el 4FYN, que se celebra esta semana.

Un año más, BStartup acude al 4FYN

Manteniendo su ya longevo compromiso con el ecosistema emprendedor, BStartup participa, por noveno año consecutivo, como principal patrocinador del 4YFN, que se celebra en Barcelona entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. El congreso se ha instituido como uno de los eventos de innovación de referencia en el país para conectar startups, inversores y corporaciones, pues surge amparado por la organización del Mobile World Congress de Barcelona, el mayor encuentro expositivo de la industria móvil mundial.

Además, BStartup presentará en la edición de este año del 4FYN las 15 startups en etapa semilla más recientes de su portfolio de inversión. Este lunes, 27 de febrero, expondrá 5 empresas emergentes relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad y el impacto social, y el martes aquellas cuyo objetivo es innovar en las áreas de salud y biotecnología. Las startups restantes, con proyectos centrados en nuevas inversiones digitales, se presentarán durante el miércoles y el jueves de la misma semana.

También cabe destacar que Banco Sabadell ha organizado tres paneles que forman parte de los contenidos oficiales del congreso. El lunes por la mañana, representantes de Abacum, Housfy y The Startup CFO hablarán de la salud financiera de las startups en nuestro país. El martes habrá un debate sobre los nuevos paradigmas de crecimiento para las scaleups con los CEOS de Exoticca, Trendier y Qida y, por último, el miércoles, los CEO de Wallapop, Kapita, We are knitters y Factorial servirán como ejemplos de la metodología de crecimiento liderado por el producto. Por otro lado, en su stand propio, la entidad financiera ofrece una programación de 14 contenidos relacionados con ámbitos como la salud digital o legaltech.

