Mapfre pide a los políticos "tranquilizar los ánimos" contra las empresas y priorizar el empleo

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha salido en defensa de las empresas frente a las críticas que algunos miembros del Gobierno están efectuado en las últimas semanas. Para el empresario es necesario "tranquilizar los ánimos" y que el Ejecutivo se centre en la mejora del crecimiento económico y el mantenimiento del empleo.

Huertas ha recordado que las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2023 no son demasiado halagüeñas "y han ido deteriorándose en los últimos meses". Por eso, los políticos deberían "poner en foco en los verdaderos problemas de la sociedad".

"La empresa hay que defenderla porque es el motor del país, genera el 80% del empleo. Mapfre es una gran empresa, pero tiene miles de pequeños proveedores que trabajan alineados con las políticas de Mapfre", ha defendido, añadiendo después que también hay que apoyar a los autónomos "y tranquilizar los ánimos para dar prioridad e importancia a la seguridad del empleo y el crecimiento y la posibilidad de seguir ofreciendo más y mejor empleo".

En relación con la reciente subida del salario mínimo interprofesional anunciada por el Gobierno, Huertas ha defendido que en España es necesario "tener salarios más altos". Ahora bien, no ve correcto que la decisión se haya tomado de manera "unilateral".

"Decidir subidas bruscas que afecten a todos los sectores del país por tratar de tomar una decisión que estos días sea políticamente muy vendible no es la mejor de las decisiones, independientemente de que hay que subir los salarios. Mapfre lo hace e intentará que sus convenios sean cada vez mejore", ha agregado.

Seguros de ahorro

Por otra parte, Huertas ha invitado a los clientes que hacen "largas colas" en el Banco de España para adquirir letras del Tesoro a que "vayan a las oficinas de Mapfre" para contratar productos que les van a ofrecer "muchísimo más".

"El producto de letras del Tesoro es un producto muy básico que es pura deuda pública", ha apuntado. Por el contrario, los seguros de vida ahorro que vende Mapfre ofrecen, además de rentabilidad, una cobertura ante diferentes riesgos.

"Ante las largas colas del Banco de España porque los bancos no ofrecen productos adecuados, que vayan a las oficinas de Mapfre", ha instado el presidente de la aseguradora.

En otro orden de cosas, Huertas ha explicado que el terremoto que sacudió Turquía y Siria hace días y que ya deja un número de muertos superior a los 16.000, no tendrá un gran impacto en sus cuentas y que se considera un siniestro de tipo medio.

Subida de precios

El presidente de Mapfre ha anticipado que se producirá un "ajuste de primas" en el seguro de automóvil debido a que los costes se han elevado en gran medida debido a la inflación.

Eso sí, no se producirá de forma generalizada, sino individual y ocurrirá en todo el sector, aunque algunas compañías no lo estén contando, según Huertas. "Quien no lo esté diciendo no está contando todo el mensaje. Los cambios de tarifas se van a producir sí o sí en España y todo el mundo", ha apuntado.

Según ha dicho, el seguro de Auto es "uno de los productos con más competencia y el más eficiente sin lugar a dudas" y las compañías han hecho ya un esfuerzo considerable para no trasladar los costes.

"Cuando todo el ecosistema económico, como es el español, el americano o el brasileño, tiene tensiones al alza, los costes suben, los entornos de reparaciones y el coste de automóviles afecta", ha apuntado.

De hecho, según Huertas el seguro es el único producto en el que su precio se conoce "mucho después de venderlo". Y "en ningún escenario estaban previstos los escenarios inflacionarios". En todo caso, ha apuntado que este ajuste de las primas se produce "para garantizar adecuada solvencia y retorno de la compañía".

