MSC pone rumbo a cero emisiones de gases de efecto invernadero

“La importancia de tener en cuenta no solo el medio ambiente, si no estas cuatro áreas: planeta, personas, lugares y compras”. Tal y como afirman desde MSC Cruceros, estos cuatro pilares son la base del programa de sostenibilidad de la compañía. Para ellos sostenibilidad no es solo proteger el medio ambiente, si no apoyar a los trabajadores así como a los clientes que viajan con ellos y a las comunidades y lugares por los que pasan. Esto se traduce en diversidad e inclusión, impacto positivo en la sociedad y una gestión de compras y servicios siempre de manera responsable. Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, el pasado mes de junio, la compañía publicó su Informe de Sostenibilidad 2021 sentando estas bases que marcarán su devenir a largo plazo con un fin último muy claro: alcanzar cero emisiones en sus operaciones de cruceros marinos para el año 2050.

Esto no es nuevo. MSC Cruceros ha estado desde hace muchos años comprometido con la protección del medio ambiente. La compañía también invierte en tecnologías marítimas medioambientales de última generación para apoyar su desarrollo y disponibilidad ya acelerados en la industria.

En los últimos años, además, se han centrado en reducir los Gases de Efecto Invernadero a través de medidas de eficiencia energética y mejora operativa en toda su flota. Partiendo de una mejora del 2% al 4% en toda la flota, para 2019 la compañía logró una mejora del 28% en comparación con el 2008 y está encaminada a cumplir el objetivo de reducción de intensidad del 40% de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el 2030.

Un paso por delante

Su programa de sostenibilidad, líder en la industria mundial medioambiental, fue reconocido en el 2020 en los Premios de Protección del Medio Ambiente Marino de la Asociación de Protección del Medio Ambiente Marino de Norteamérica. Entre los hitos que destacaron alcanzados por la compañía en el 2019 apuntaron el inicio de la construcción de MSC Europa, la restauración de Ocean Cay MSC Marine Reserve en las Bahamas para devolverlo a su estado original y cristalino y las medidas fundamentales para eliminar el plástico de los artículos de un solo uso en la flota.

Estos hitos son solo algunos de los logrados hasta ahora y que se unen a la firma en el 2021 a la acción de la coalición Getting to Zero que cubre tanto a MSC Cruceros como a las marcas de lujo Explora Journeys.

Más allá del citado fin de reducir las emisiones del transporte marítimo al 50% para 2050 en comparación con el 2008, la compañía se encuentra en una carrera para ayudar a acelerar los desarrollos tecnológicos y de combustible necesarios. Esto se traduce en desplegar buques de emisión cero comercialmente viables para el 2030 así como la acción conjunta de los sectores público y privado.

Como estas mejoras de eficiencia energética y las medidas operativas no serán suficientes por sí solas, la división de Cruceros de MSC está ayudando activamente a acelerar esta evolución tecnológica a través de su participación en varios proyectos de investigación de la industria que buscan habilitar barcos de cero emisiones: buques propulsados por hidrógeno, pilas de combustible en buques propulsados por Gas Natural Licuado (GNL), modernización de la tecnología de celdas de combustible y tecnologías y diseño de barcos con bajas emisiones de carbono.

Barcos más eficientes

Los nuevos barcos de MSC Cruceros, elevando la flota a un total de 20, confirman así este compromiso medioambiental de la compañía. Por un lado, el pasado año vieron la luz MSC Virtuosa y MSC Seashore, que están equipados con sistemas híbridos de limpieza de gases de escape y sistemas de reducción catalítica selectiva de última generación (reducción del 88% de las emisiones de óxido de azufre y un 90% de reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno), sistemas de tratamiento de aguas residuales que consiguen unos estándares de purificación más altos que la mayoría de los que existen en tierra así como, al igual que el resto de los nuevos barcos de la compañía, están equipados con conexión eléctrica de tierra a barco.

Más concretamente, el MSC Seashore es el crucero más grande construido en Italia y el primer crucero del mundo que cuenta con un nuevo e innovador sistema de saneamiento del aire, Safe Air, que elimina el 99% de los virus y bacterias para garantizar un viaje limpio y seguro a todos los pasajeros.

MSC Cruceros y Total anunciaron el pasado año un acuerdo de suministro de aproximadamente 45.000 toneladas de Gas Natural Líquido (GNL) al año para los próximos barcos de la compañía.

Este es el caso del MSC Europa . Se trata del barco más ecológico y eficiente de la flota de MSC Cruceros además del crucero más grande del mundo propulsado por Gas Natural Licuado (GNL). En comparación con los combustibles marinos estables, el GNL elimina todas las emisiones de contaminantes atmosféricos y logra una reducción de CO2 de hasta un 25%. Esta energía, además, permitirá el desarrollo de combustibles y soluciones con bajas emisiones de carbono. Y cuando no se disponga de GNL y el barco deba funcionar con gasóleo marino, el MSC Europa cuenta con un sistema de reducción catalítica selectiva que reduce las emisiones de NOx en un 90%.

El colofón en este sentido llegará en el 2023, cuando entre en servicio el MSC Euribia, el segundo barco de la flota propulsado por este gas y el más avanzado desde el punto de vista medioambiental hasta la fecha.

Entre sus tecnologías medioambientales, destacan los cuatro motores de combustible dual Wärtsilä (12V y 16V), que generalmente funcionan con gas natural licuado (GNL) y ocasionalmente con gasóleo marino con 0,1% de azufre (MGO), por lo que el barco no requerirá sistemas de limpieza de gases de escape. Unido a esto, su sistema de reducción catalítica selectiva que reduce las emisiones de NOx y la conectividad eléctrica de tierra a barco en lo referente a emisiones de aire. Sin olvidar sus sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y de agua de lastre que evitará la introducción de especies invasoras en el medio marino. Y, en esta línea, su protección de la vida marina con un sistema de gestión del ruido irradiado bajo el agua y, por supuesto, la eficiencia energética que caracteriza a las nuevas construcciones de MSC Cruceros.

Con estos y otros proyectos futuros la División de Cruceros de MSC continuará trabajando hacia un futuro sostenible y de emisiones cero tanto para sí misma como para toda la industria.

Sigue los temas que te interesan