Las filiales de Abengoa entran oficialmente en concurso de acreedores y EY actuará como administrador de todas ellas

Un total de 28 filiales de Abengoa han entrado oficialmente en concurso de acreedores desde este jueves y, por tanto, se abre el plazo de 15 días para que nuevos ofertantes presenten propuestas para hacerse con los activos más relevantes de la compañía.

Así se recoge en un auto del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, consultado por EL ESPAÑOL-Invertia, en el que se precisa que EY, que hasta ahora había ejercido la administrador concursal de la matriz, será quien lleve también los concursos de las filiales.

El magistrado considera que EY cuenta con los "los requisitos legales" para ello así como conocimiento previo sobre las sociedades y el grupo. Además, a partir de este momento, los acreedores cuentan con un mes para poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos.

A partir de este momento se inicia el concurso de acreedores "conexo" para estas filiales después de que la compañía solicitara la entrada en esta fase tras agotar el periodo de preconcurso. Esto significa que el procedimiento se tramitará de forma coordinada debido a la conexión patrimonial que existe entre las filiales.

Sin embargo, ha rechazado la entrada en concurso de Abengoa Water Naungua SL al no tener trabajadores ni actividad y contar solo con un acreedor. Por el contrario, ha decidido sumar otros dos concursos ya iniciados con anterioridad. Se trata de Abengoa Solar España y Simosa IT SA. Ambos estaban ya en trámite en el mismo juzgado sevillano.

¿Qué ocurre ahora?

El auto da constancia de la oferta vinculante del grupo Urbas presentada por la compañía junto con la petición de concurso. A partir de este momento, se abre un plazo de 15 días para que los representantes de los trabajadores y los acreedores puedan formular observaciones y para que se reciban nuevas propuestas.

Si en esas dos semanas se presentan otras ofertas o se mejoran las ya existentes, la administración concursal tendrá que emitir un nuevo informe evaluándolas. En su escrito, tendrá que informar sobre los efectos de cada una de ellas en la masa activa y pasiva.

A partir de ese momento, se concederían tres días más para que los ofertantes mejoren sus propuestas si lo desean. Tras ello, el juez aprobará la que considere más conveniente.

Como criterios, el magistrado debe atender a las posibilidades de continuidad de las filiales de Abengoa así como de sus diferentes unidades productivas y sus puestos de trabajo.

Deuda y empleados

El grupo de empresas de Abenewco 1 cuenta con una deuda de 1.570 millones de euros. Esta cuantía no contempla las conocidas como deudas senior old money y junior old money al no formar parte del perímetro Abenewco 1.

A ello habría que añadir los pleitos que tiene pendientes de la compañía, que fueron uno de los alicientes para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no entregase los 249 millones solicitados para seis filiales. Sin embargo, muchos de esos juicios pertenecían a la matriz.

