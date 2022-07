Cofides "salva" 37.000 empleos con sus rescates a pymes, que recaen sobre todo en Cataluña

Cofides ha culminado ya la recapitalización de 89 pymes, con la que ha podido "salvar" 36.942 puestos de trabajo directos de estas compañías. La comunidad autónoma donde más rescates se han realizado ha sido Cataluña.

Tras once meses funcionando, el Fondo de Recapitalización para Empresas afectadas por la Covid-19 (FONREC) ha puesto fin a la etapa de inyectar dinero a pymes con un saldo de 89 empresas rescatadas con 779 millones de euros, como dio a conocer la pasada semana.

Fuera de estos rescates se han quedado 54 operaciones de compañías que, o bien no cumplían con los criterios de la norma para optar a los mismos, o bien no pasaron el análisis de riesgos de Cofides o bien se recuperaron y ya no necesitaban la ayuda. Estas operaciones habrían supuesto inyecciones por 446 millones de euros, según ha explicado Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, durante la presentación de los datos.

Cataluña y País Vasco

La comunidad autónoma que se ha llevado una inversión mayor por parte de este fondo ha sido Cataluña, con 22 operaciones por 170 millones. A País Vasco se han destinado 129 millones en 15 operaciones. En esta región, de hecho, es donde se ubican las empresas salvadas con mayor facturación.

Por sectores, el de industria e ingeniería se ha llevado más, unos 336 millones, lo que supone el 43% del total inyectado a pymes. Se trata, como ha explicado José Luis Curbelo, presidente de Cofides, de empresas que "habían hecho los deberes para ser competitivas, pero la Covid les impactó de manera abrupta".

En total, estos rescates han permitido "salvar" 36.942 empleos directos, de los que 8.444 corresponden a Cataluña y 6.924 a Madrid. Del total, un tercio (11.662 empleos) son de mujeres.

"El FONREC ha sido un instrumento clave", ha valorado Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, durante la presentación de estas cifras. Según ha dicho, con el mismo se han podido salvar empresas que eran viables, pero que tenían problemas de solvencia en el corto y medio plazo por el impacto en su actividad de las restricciones sanitarias por la pandemia.

Entre las compañías rescatadas por Cofides a lo largo de estos meses se encuentran Vicens Vives (16,1 millones de euros), Pachá (18 millones) o Silken (22,5 millones de euros).

