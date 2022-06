Las empresas españolas en Argelia confían en que el comercio se desbloquee tras las elecciones andaluzas

La Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) ordenó en una circular del 9 de junio congelar todas las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España.

A pesar de los buenos augurios del Gobierno español y de ciertos sectores hispano-argelinos, una semana más tarde las operaciones bancarias siguen bloqueadas, y los empresarios españoles se encuentran con su dinero y su mercancía paralizada.

En Argelia los pronósticos no son optimistas. “Nos damos cuenta de que las decisiones nunca han sido tomadas directamente por el Gobierno, para que no se les pueda acusar de ciertas cosas. La famosa ABEF es una asociación privada, aunque en la práctica esté controlada por el Banco de Argelia", adelanta Alfonso Tapia, CEO de OMNICREA, consultora española especializada en Argelia-España, en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, el consultor cree que el Gobierno de Argelia "no prevé nombrar un nuevo ministro de Finanzas, lo que hace más difícil que se tomen medidas importantes en los próximos días”.

En Argel, el círculo de españoles tiene claro que el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España en 2002, y suspendido por el presidente Abdelmadjid Tebboune, no se restablecerá hasta que no salga del gobierno español Pedro Sánchez. Es a él a quien se responsabiliza directamente de la situación, tras posicionarse a favor del Plan de Autonomía marroquí para solucionar el conflicto con el Sáhara Occidental.

Sin embargo, en España preocupa la decisión de la ABEF. Afecta a cerca de 129 empresas establecidas en Argelia, más los centenares de compañías españolas que operan en el país magrebí. Existen casi 300 proyectos bilaterales en diferentes sectores como el petróleo, la construcción, las infraestructuras, el agroalimentario o el farmacéutico, según datos del ministerio de Asuntos Exteriores.

Argelia es uno de los países prioritarios para la política comercial española y está incluido en la lista de países prioritarios de la Estrategia Horizonte África, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En todo caso, según Tapia, “la situación con las domiciliaciones bancarias va a seguir paralizada. No da la impresión de que vayan a dar marcha atrás a corto plazo".

Reconoce que "se están regularizando las que están en curso. Es cierto que muchos esperábamos alguna declaración de la asociación bancaria con instrucciones precisas para la regularización de estas domiciliaciones que ya estaban en marcha, pero las que están se están pagando. De las nuevas, con la inestabilidad existente, la gente está buscando alternativas mediante las filiales en otros países y alguna otra opción, aunque no es nada sencillo”, detalla Tapia.

Fuentes diplomáticas coinciden con Tapia. Aseguran que “no habrá cierta normalidad, por lo menos hasta que haya pronunciamientos oficiales”.

Apuntan a que “va a ser muy difícil que se tome alguna decisión en Argelia sabiendo que hay elecciones en Andalucía en los próximos días".

"El problema en Argelia está muy enraizado en los medios de comunicación y también en la calle. Saben que el problema no es con los españoles, ni con sus empresas ni sus productos, si no que el problema es el Gobierno español. Entonces, no se va a tomar ninguna decisión que pueda ayudar a un Pedro Sánchez inmerso en las elecciones andaluzas. Después del 19-J es muy probable que se vuelva a una cierta normalidad”, explica Alfonso Tapia.

De momento, se espera a que este domingo, el primer día de la semana en Argelia, se celebre el habitual consejo de Gobierno y pudiera haber alguna novedad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la semana pasada el acto fue suspendido.

Tebboune, impulsivo

De poco ha servido la destitución del ministro de Finanzas, Abderrahmane Raouya, el martes. Él es el encargado del Banco de Argelia, donde se encuadra la ABEF, pero todo apunta a que se le despidió “por acudir a un hermanamiento con la Unión Europea (UE) en Argel, cuando tenía indicaciones de evitarlo”, explica un diplomático en Argel a EL ESPAÑOL-Invertia.

Raouya, que ha sido despedido en tres ocasiones del mismo cargo por tres presidentes en cinco años, fue nombrado por Tebboune el pasado mes de febrero. “Tebboune es una persona muy impulsiva”, explica Alfonso Tapia.

Lo cierto es que el presidente argelino tiene un historial de destituciones importante, que data desde sus tiempos como ministro de Vivienda. “Creemos la destitución puede estar más relacionada con la posición de Argelia frente a la UE que con la posición frente a España, porque este ministro no tomó ninguna decisión contra nuestro país en los cuatro meses que llevaba en el cargo”, indican fuentes españolas presentes en Argelia.

