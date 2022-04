Zelenski señala a Porcelanosa, Maxam y Sercobe como las españolas que siguen con su negocio en Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido ante el Congreso de los Diputados a las empresas españolas que dejen de hacer “dejen de hacer negocio con Rusia”. En concreto se ha referido a empresas como Porcelanosa y Maxam.

"Me quiero dirigir a Maxam, Porcelanosa y Sercobe y otras compañías que dejen de hacer negocios con Rusia", ha dicho Zelenski. La segunda de estas firmas ha respondido de inmediato negando la afirmación del presidente. En concreto, ha trasladado a El Español-Invertia que no vende a Rusia desde que estalló la guerra y que no tiene tiendas abiertas en el país.

"Todo responde a un problema de interpretación. Puede que siga circulando el producto que le vendimos hace meses a nuestros distribuidores, que lo tienen en stock en el país. Pero se dejó de comerciar con Rusia cuando estalló la guerra debido al bloqueo decretado por la Unión Europea", ha manifestado la enseña a este periódico.

Zelenski, en cambio, ha agradecido durante su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja -al que se ha dirigido de forma telemática- que "muchas compañías españolas han parado de funcionar en Rusia", y también ha querido "agradecer" el apoyo a estas compañías, al pueblo y a la sociedad.

Por ello, el presidente de Ucrania ha pedido "sanciones contundentes", que el resto de países europeos dejen de comprar petróleo a empresas rusas y dejar de hacer negocios con bancos de este país. "¿Cómo podemos permitir que bancos rusos generen beneficios mientras que están torturando a gente civil?", se ha preguntado.

¿Qué negocios tienen?

De estas tres, la más conocida es Porcelanosa, grupo empresarial español, especializado en la fabricación y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos y mobiliario de cocina, sanitarios, grifería y accesorios. La compañía cuenta con una gran presencia internacional. En 2019, anunciaron la apertura de una tienda en Rusia, concretamente en la población de Barnaúl.

Maxam es un grupo español especializado en materiales energéticos que trabaja para los sectores de la minería, obra civil, defensa y cartuchería deportiva, en cualquier lugar del mundo. La compañía cuenta con 6.000 empleados que trabajan en más de 50 países, entre ellos Rusia donde abrieron una filial en 2002.

La compañía fue fundada por Alfred Nobel en 1872 en España. Con sede en Moscú e instalaciones productivas en Samara, Kovdor, Kostomuksha, Chapeevsk, Achinks, Eruda y Kiyashaltyr (estas tres últimas en Siberia).

Por su parte, Sercobe es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, cuya web está caída desde esta tarde.

