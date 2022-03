Mutua rechaza entrar en el "juego" de las criptomonedas y aboga por una fiscalidad "como la del póker online"

Para Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, hablar de criptoactivos es como hacerlo de juegos de azar. El directivo, como han hecho también los gestores de los bancos más tradicionales, ha rechazado rotundamente que su compañía vaya a entrar en este mundo, ya sea a través del asesoramiento o la gestión.

"Yo soy de los escépticos. Creo que es un juego y nosotros no vamos a apoyar nada relacionado con criptoactivos", aseveró Garralda durante la presentación de resultados de Mutua del miércoles, recalcando que no deben ser considerados como un activo financiero.

En su opinión, es necesario que estos criptoactivos cuenten con una legislación "cuanto antes" para que los inversores no se confundan. "Hay inversores que no tienen demasiado conocimiento que se creen que es una inversión financiera y no: es un juego. Cada uno que se gaste en ocio como quiera, pero nosotros no vamos a asesorar en criptoactivos", añadió.

Garralda, más allá de la crítica, abogó el miércoles por que a estos criptoactivos, como "juego" que son, se les imponga una fiscalidad similar a la del "póker online". Es decir, "que no tributas por las ganancias a la base del ahorro, sino a la general, y que si tienes pérdidas no son deducibles fiscalmente".

Una "fiscalidad dura" que, para este directivo, sería la adecuada para legislar sobre los criptoactivos y, de hecho, como explicó, un sistema similar se acaba de poner en marcha en India.

Rechazo de la banca

Un rechazo al mundo cripto en el que Mutua no está solo. Los bancos "tradicionales" han ido durante las últimas semanas descartando la posibilidad de entrar, al menos a corto plazo, en cualquier iniciativa relacionada con criptoactivos, algo que en otros rincones del sector, como el de las fintech y los neobancos, no encuentra tanto rechazo.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, fue muy clara durante la última presentación de resultados de la entidad al señalar la principal razón por la que los bancos no quieren entrar aún en el mundo de las criptomonedas: la falta de regulación.

Una moneda que representa el bitcoin rompe un muro. Pixabay

"Estos años hemos tenido tenido una avalancha de demandas sobre gastos hipotecarios, multidivisas, bonos estructurados… Si no hay seguridad jurídica con respecto a este mundo de las criptomonedas, ¿a quién te imaginas que acabarían demandando los clientes y a quién te imaginas que darían la razón los tribunales?", se cuestionó con ironía.

Y es que, a pesar de que este tipo de activos convive con el resto de inversiones en España desde hace años, por el momento no existe una regulación al respecto, salvo en el tema de la publicidad, sobre el que está vigilante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al mismo tiempo, son los propios supervisores los que advierten sobre la creación de una "burbuja" en los precios de estos activos.

Es por eso que el sector financiero más tradicional rechaza, al menos por el momento, entrar en el mundo de los criptoactivos, aunque tiene una opinión totalmente contraria sobre las conocidas como CBDC (divisas digitales de los bancos centrales).

Es decir, el euro digital, en el que el Banco Central Europeo (BCE) trabaja ya, o el dólar digital, cuyo desarrollo es posible que se acelere considerablemente una vez que Joe Biden ha ordenado a las autoridades estadounidenses estudiar su puesta en marcha.

Sigue los temas que te interesan