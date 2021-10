La inclusión financiera, el gran instrumento para combatir la pobreza y la desigualdad

Mucha gente tiene dificultades a la hora de acceder a los servicios financieros básicos. Según datos de la consultora Afi, hay más de dos mil millones de personas que, a nivel mundial, todavía no tienen acceso a estos servicios.

España está entre los países más avanzados. En el último estudio realizado por el Banco Mundial aparece “con un grado de bancarización en torno al 95%, y sin diferencias significativas, ni por género ni por estratos de renta”. Sin embargo, no es suficiente: más de un millón de personas en nuestro país están aún excluidas financieramente, según datos del Banco de España.

En este escenario, por supuesto que son las instituciones las que deben dar un paso adelante para revertir la situación, pero también las entidades privadas, cuyas iniciativas son clave para fomentar la inclusión financiera de los colectivos vulnerables.

Por eso, el prestigioso galardón de Mejor Banco del Mundo en Inclusión Financiera que la revista Euromoney ha concedido a Banco Santander llega en un momento especialmente importante. Se reconoce así una serie de medidas impulsadas por la entidad que han contribuido a que los colectivos más vulnerables puedan mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a los servicios bancarios más básicos y la adquisición de conocimientos financieros para su presente y futuro.

Las actividades de Banco Santander para la inclusión financiera adquieren especial relevancia si se tiene en cuenta uno de los grandes problemas que dificultan la inclusión financiera: la brecha demográfica tan grande que hay en España. Su densidad de población es de 89 habitantes/km², es decir, una tercera parte de países como Alemania o Reino Unido.

Esto encierra un problema: que una gran parte de España tiene solo 8 habitantes/km², una cifra que la Unión Europea considera un desequilibrio demográfico muy severo. Esto ocurre en la España rural y afecta, según el mencionado estudio del Banco de España, a casi un millón y medio de personas que encuentran dificultades a la hora de obtener dinero.

Objetivo 2025

Una secuela del proceso de despoblación mencionado es que cada vez hay más personas mayores en estos territorios afectados. Cae la natalidad, la población joven emigra y los jubilados vuelven a sus lugares de origen, por lo que en muchas zonas rurales la longevidad cuadruplica el promedio del resto del país (relación entre los mayores de 65 años y los menores de 15 años).

Este fenómeno, conocido como “sobreenvejecimiento”, supone un factor más que añade complejidad a la brecha demográfica, pues complica la prestación de servicios básicos. En municipios donde la mitad de la población supera los 80 años, algunas de las medidas implantadas por Banco Santander son esenciales para que nadie se quede atrás.

El objetivo global y prioritario de Banco Santander es empoderar financieramente a 10 millones de personas entre 2019 y 2025, algo que están camino de conseguir: en casi dos años ya han sido 6 millones los beneficiados de las iniciativas desarrolladas en esta dirección.

En este sentido, una de las iniciativas más recientes y exitosas en España ha sido la creación de Correos Cash gracias al acuerdo alcanzado entre Banco Santander y Correos. Se trata de un servicio que permite la retirada o ingreso de efectivo a través de las 4.675 oficinas postales que existen en España e incluso, que los propios carteros puedan llevar el efectivo solicitado por el cliente hasta su domicilio sin necesidad de disponer de una oficina bancaria.

Apuesta por la educación

No obstante, para lograr este empoderamiento financiero, no sólo es necesario facilitar el acceso al sistema bancario o los recursos de financiación a particulares y pymes con dificultades económicas; también es muy importante que las personas tengan información sobre los servicios y conocimientos esenciales sobre finanzas básicas. Esto significa que deben estar en una buena posición para tomar decisiones acertadas sobre cómo acceder y gestionar su propio dinero.

Por esta razón, desde Banco Santander están convencidos de que, para alcanzar sus objetivos en materia de inclusión financiera, es necesario facilitar formación para entender y gestionar de forma más eficiente los recursos de los que dispone cada ciudadano, especialmente los colectivos más vulnerables.

El problema es que España es un país que anda muy justo financieramente hablando: en los colegios no se imparten las enseñanzas básicas sobre finanzas, como prueba que, de acuerdo con el Global Financial Literacy Survey, el 51% del país no sabe la diferencia entre PIB e IPC. No solo eso, sino que la mitad de la población no sabe qué significan estos conceptos y el 55%, directamente, los confunde.

Cada vez son más los expertos en educación que reclaman la inclusión de estos conocimientos en los programas escolares. Así, Santander impulsa distintas iniciativas de educación financiera en todos los países en los que opera. Una de ellas es el programa Finanzas para Mortales, reconocido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores como una de las más importantes de nuestro país. Las sesiones, impartidas por voluntarios de la entidad, facilitaron educación financiera a 65.129 personas en 2020.

Este año, el programa ha ampliado los colectivos a los que se dirige y, además de niños y jóvenes estudiantes, personas mayores, emprendedores sociales y distintos colectivos vulnerables, se ha centrado en un nuevo taller específicamente diseñado para personas privadas de libertad en centros penitenciarios, gracias al acuerdo alcanzado con Instituciones Penitenciarias, y otro, principalmente, para mujeres inmigrantes en Andalucía, a través de la Fundación Miguel Castillejo.

Por otra parte, los empleados del Grupo también participan cada año en "Tus finanzas, tu futuro", una iniciativa promovida por la Asociación Española de Banca (AEB). Está dirigida a chavales de entre 13 y 15 años, y la componen 3 sesiones de 1 hora semanal. En total, 500 profesionales de Santander han enseñado finanzas básicas a unos 5.400 jóvenes.

En total, el año pasado se beneficiaron 716.000 personas de todos sus programas de educación financiera.

Banco Santander, también en Latinoamérica

El galardón concedido por Euromoney también premia la labor de Banco Santander a nivel internacional. En países como Chile, Brasil y México, que según datos del Banco Mundial tienen un porcentaje de población rural del 12%, 13% y 19% respectivamente, Banco Santander ha conseguido que ya sean más de medio millón las personas que puedan realizar transacciones básicas sin necesidad de tener una sucursal cerca

Con los negocios cerrados y sin apenas ingresos, el nivel de pobreza ha subido considerablemente en todo el mundo. En México, uno de los países más afectados por el Covid-19, ha habido un incremento de casi dos millones de personas en situación de pobreza moderada (afectando al 35,4% de la población). Por eso, una de las iniciativas mejor valoradas de Santander es el programa TUIIO, a través del cual se conceden microcréditos destinados a reducir estos niveles de pobreza tan preocupantes.

Asimismo, en Brasil, la entidad lleva tiempo impulsando el programa Prospera, un modelo de microcréditos productivo y orientado, dirigido principalmente a microempresas informales que no tienen acceso al crédito, como artesanos, costureras o propietarios de pequeñas tiendas de alimentación. Desde sus inicios, esta iniciativa ha invertido más de 5.000 millones de dólares, beneficiando a más de 500.000 emprendedores, de más de 600 municipios.

