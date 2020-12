No hay Navidad sin turrón. Y este año, aunque sea atípico por la Covid, seguro que no va a faltar en la casa de ninguno de los españoles para celebrar las fiestas navideñas. Este clásico ya está en los lineales de todos los supermercados a través de muchas marcas de fabricante, aunque también marcas blancas, que cada año innovan con nuevos sabores.

La industria de los turrones y mazapanes alcanzó una facturación de 289 millones en 2019, un 3,3% más que en 2018, según la patronal Produlce. Y es precisamente en esas fechas cuando más se juega. Concretamente cerca de 87% de sus ventas; aunque esta campaña genera cierta incertidumbre.

Algunas de estas compañías han mejorado sus cifras respecto al año pasado, otros no. Aun así, mantienen sus puestos en el ránking respecto al año pasado. Es cierto que esta lista presenta una anomalía, y es que no se presentan algunas empresas de tamaño medio como Almendra y Miel (El Lobo y 1880) al no estar disponible en el registro mercantil el dato de su último ejercicio.

Así que estos son los turrones que más facturaron durante el ejercicio 2019.